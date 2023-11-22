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Фитнес гуру поделилась, как избавиться от жира на животе и прийти в форму к Рождеству

Фото: Как избавиться от жира на животе (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Жир на животе и бока могут очень сильно раздражать, особенно, если вы никак не можете похудеть.

Как избавиться от животика эффективно и быстро, сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание Express.

Персональный тренер Аманда Плейс рассказала, как прийти в форму перед Рождеством и поделилась важными советами.

Как быстро похудеть и прийти в форму

Контролируйте калории

Обратите внимание на общее потребление калорий. Если вы создадите  даже небольшой дефицит, это может способствовать сжиганию жира, в том числе в нижней части живота.

Ограничьте обработанные продукты

Обработанные продукты, как правило, содержат много добавленного сахара, который может способствовать увеличению веса, особенно в области живота. Самый простой способ сделать это - увеличить количество фруктов и овощей, которые вы едите, исключив при этом такие продукты, как шоколад, сладости, печенье.

Кардио-упражнения

Регулярно занимайтесь кардио упражнениями, чтобы сжигать калории и способствовать общей потере жира. К ним относятся - бег, езда на велосипеде, упражнения HIIT.

Силовая тренировка

Также полезно включать еженедельные силовые упражнения, нацеленные на корпус и нижнюю часть тела.

Сложные движения, такие как приседания, выпады и становая тяга, задействуют несколько групп мышц, включая мышцы нижней части живота. 

Упражнения для брюшного пресса

Также не забывайте об упражнениях на пресс таких, как подъем ног, обратные скручивания и планка.

Пилатес и йога

Упражнения пилатеса и йоги предназначены для тренировки и укрепления основных мышц. Эти тренировки с низкой нагрузкой могут способствовать улучшению мышечного тонуса нижней части живота и общей гибкости.

 

Как мы ранее писали, тренер Анита Луценко объяснила, что более эффективно для похудения.

Раньше мы рассказывали о единственном способе, который поможет убрать лишний вес в зоне живота.

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