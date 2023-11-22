Фитнес гуру поделилась, как избавиться от жира на животе и прийти в форму к Рождеству

Жир на животе и бока могут очень сильно раздражать, особенно, если вы никак не можете похудеть.
Как избавиться от животика эффективно и быстро, сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание Express.
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Контролируйте калории
Обратите внимание на общее потребление калорий. Если вы создадите даже небольшой дефицит, это может способствовать сжиганию жира, в том числе в нижней части живота.
Ограничьте обработанные продукты
Обработанные продукты, как правило, содержат много добавленного сахара, который может способствовать увеличению веса, особенно в области живота. Самый простой способ сделать это - увеличить количество фруктов и овощей, которые вы едите, исключив при этом такие продукты, как шоколад, сладости, печенье.
Кардио-упражнения
Регулярно занимайтесь кардио упражнениями, чтобы сжигать калории и способствовать общей потере жира. К ним относятся - бег, езда на велосипеде, упражнения HIIT.
Силовая тренировка
Также полезно включать еженедельные силовые упражнения, нацеленные на корпус и нижнюю часть тела.
Сложные движения, такие как приседания, выпады и становая тяга, задействуют несколько групп мышц, включая мышцы нижней части живота.
Упражнения для брюшного пресса
Также не забывайте об упражнениях на пресс таких, как подъем ног, обратные скручивания и планка.
Пилатес и йога
Упражнения пилатеса и йоги предназначены для тренировки и укрепления основных мышц. Эти тренировки с низкой нагрузкой могут способствовать улучшению мышечного тонуса нижней части живота и общей гибкости.
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