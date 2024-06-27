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Фитнес-гуру Мандзяк рассказал, можно ли ходить в "тренажерку" каждый день

Фото: Не вредно ли тренироваться каждый день (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Физические тренировки очень важны при похудении при условии сбалансированного питания и дефицита калорий. Люди, желающие сбросить вес, интересуются, можно ли ходить в тренажерный зал каждый день?

На этот вопрос в эксклюзивном комментарии РБК-Украина ответил профессиональный фитнес-тренер Виктор Мандзяк.

Можно ли ходить в "тренажерку" каждый день?

Эксперт сообщил, что ходить в тренажерный зал каждый день - вполне возможно, но в таком случае нужно снизить объем работы, чтобы не дойти до перетренированности.

"Физические нагрузки нужно дозировать", - сообщил Виктор.

В чем плюсы тренировок в зале

Тренировки в тренажерном зале имеют несколько преимуществ:

Разнообразие оборудования

Тренажерные залы обычно имеют широкий выбор оборудования для разных групп мышц и типов тренировок. Это позволяет обогащать тренировочную программу и изменять нагрузки для достижения разнообразных фитнес-целей.

Безопасность

Большинство тренажеров с деталями для регулировки погрузки имеют встроенные механизмы безопасности. Это позволяет тренироваться с меньшим риском травм по сравнению с использованием свободных весов или других методик тренировок.

Комфорт

Тренажерные залы часто оснащены кондиционерами, душевыми, туалетами и другими удобствами, что делает тренировку более комфортной независимо от погодных условий или времени суток.

Поддержка инструкторов

Многие тренажерные залы предлагают услуги профессиональных инструкторов, которые могут помочь в составлении индивидуальной программы тренировок, контролировать технику выполнения упражнений и давать советы по правильному питанию.

Социальный аспект

Тренажерный зал может стать местом для социальных контактов и знакомств с людьми, представляющими общий интерес к здоровому образу жизни и фитнесу.

Мотивация

Посещение тренажерного зала может стать стимулом к регулярным тренировкам, поскольку вы находитесь среди других людей, работающих над своей формой.

До этого Виктор Мандзяк рассказал,какое мясо нужно есть, чтобы худеть.

А также узнайте, можно ли похудеть без тренировок.

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