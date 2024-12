Трамп отказался от своей классической прически и показал новую (видео)

Она стала объектом обсуждения в социальной сети X (бывший Twitter). Один из пользователей поделился соответствующим роликом. На видео можно увидеть, что прическа политика стала заметно короче и не такой объемной, как была раньше.

Традиционная прическа Дональда, как можно вспомнить, имела объемные волосы по бокам, а также была объемной сверху, и этому Трамп не изменял в течение десятилетий, оставаясь на публике верным одному лишь стилю касательно своих волос.

Однако теперь это изменение не может пройти без внимания, но остается непонятным, сделал ли это известный американец намеренно или лишь на короткий период отказался от своей классической стрижки.

Новая прическа Трампа (скриншот)

Новая прическа Трампа (скриншот)

На видео можно увидеть, как новоизбранный президент разговаривает с болельщиками в собственном гольф-клубе. Он появился в фирменной рубашке поло "Trump" и зашел в комнату под аплодисменты аудитории. Политик ненадолго остановился, чтобы спросить у присутствующих, хорошо ли они проводят время. Затем в шутку он спросил: "Все здесь республиканцы?" - и это вызвало новую волну аплодисментов.

Your next President, President-Elect Donald J Trump, today at the beautiful Trump International Golf Club Palm Beach!! TRUMP-VANCE 2024! #MAGA #donaldtrump #trump2024 #palmbeach #florida @realdonaldtrump @teamtrump @trumpwarroom @trumpgolfpalmbeach @trumpgolf @whitehouse45:… pic.twitter.com/B4asbHZoJ0