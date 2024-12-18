Трамп отказался от своей классической прически и показал новую (видео)

Новоизбранный президент США Дональд Трамп появился в международном клубе Trump International, который расположен в West Palm Beach, в штате Флорида. На мероприятие он предстал с новой прической, которая заметно отличается от его традиционной.

Новая прическа Трампа

Она стала объектом обсуждения в социальной сети X (бывший Twitter). Один из пользователей поделился соответствующим роликом. На видео можно увидеть, что прическа политика стала заметно короче и не такой объемной, как была раньше.

Традиционная прическа Дональда, как можно вспомнить, имела объемные волосы по бокам, а также была объемной сверху, и этому Трамп не изменял в течение десятилетий, оставаясь на публике верным одному лишь стилю касательно своих волос.

Однако теперь это изменение не может пройти без внимания, но остается непонятным, сделал ли это известный американец намеренно или лишь на короткий период отказался от своей классической стрижки.

Новая прическа Трампа (скриншот)

Новая прическа Трампа (скриншот)

На видео можно увидеть, как новоизбранный президент разговаривает с болельщиками в собственном гольф-клубе. Он появился в фирменной рубашке поло "Trump" и зашел в комнату под аплодисменты аудитории. Политик ненадолго остановился, чтобы спросить у присутствующих, хорошо ли они проводят время. Затем в шутку он спросил: "Все здесь республиканцы?" - и это вызвало новую волну аплодисментов.

Во время интервью в мае 2022 года его личный помощник, Уолт Наута, описал республиканца как того, кто "любит хранить лак для волос", вероятно, для того, чтобы легко ухаживать за прической.

В прошлом Трамп также высказывался о своих волосах: "Как всем известно, ненавистники или неудачники отказываются признавать, что я не ношу парик. Возможно, мои волосы не идеальны, но они мои", - писал он в одной из публикаций.

Во время интервью Rolling Stone в 2011 году политик заявлял: "Нет, я не зачесываю их вперед. У меня на самом деле плохая наследственность в отношении волос. Если вы думаете об этом, это неплохо. Я имею в виду, что имею много, но это не то же самое, что я зачесываю их вперед или назад".

Дональд Трамп (Getty Images)

В 2023 году нью-йоркский косметический хирург Гарри Линков сделал предположение о том, что Трамп мог сделать около пяти пересадок волос в течение своей жизни, хотя официально такая информация не была подтверждена.

Интересно, что после победы Трампа на выборах 8 ноября некоторые женщины сняли себя на камеру во время того, как побрили голову в знак протеста на фоне таких результатов.