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Фиолетовый "эликсир" долголетия: вот что нужно есть, чтобы дожить до 100 лет

Четверг 17 апреля 2025 16:28
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Фиолетовый "эликсир" долголетия: вот что нужно есть, чтобы дожить до 100 лет Назван продукт, который способствует долголетию (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Фиолетовый батат - не только яркий овощ на тарелке, но и потенциальный ключ к долголетию. Как оказалось, этот корнеплод богат антиоксидантами и соединениями, которые могут замедлять процессы старения.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Surrey Live.

Чем полезен батат

Эксперт по долголетию Дэн Бюттнер рассказывает об основных привычках и обычаях, которых придерживаются в отдельных регионах, включая Грецию, Калифорнию, Коста-Рику и Италию, а также на островах Окинава на юге Японии.

Ключевым компонентом окинавской диеты является широко потребляемый батат, в частности в фиолетовом сорте он известен богатым содержанием антоцианов.

Это содержание имеет много преимуществ для здоровья, от противовоспалительных свойств и улучшения зрения и сердечной деятельности до помощи в лечении диабета.

"Хотите жить дольше? Ешьте больше батата. Окинавцы - одно из долгожителей на Земле - получают более 60% ежедневных калорий из этих ярких, насыщенных питательными веществами корнеплодов", - пояснил он.

Исследование показало, что долголетие Окинавы в значительной степени обязано диете, которая сильно зависит от фиолетового батата. Начиная с 1600-х годов, считается, что жители японского острова заменили рис - основной продукт, который они не могли эффективно выращивать - бататом, импортированным из Китая.

Фиолетовый оттенок происходит от антоцианов - антиоксидантов, которые способствуют улучшению здоровья сердца и потенциальному снижению уровня "плохого" холестерина. Считается, что эти полезные овощи не играют никакой роли в накоплении холестерина, что делает их идеальным выбором.

Кому стоит не есть батат

Фиолетовый батат (как и другие виды батата) в целом считается полезным и безопасным для большинства людей. Однако есть некоторые категории, которым следует быть осторожными:

  • людям с аллергией на батат или другие корнеплоды
  • людям с камнями в почках - батат содержит оксалаты, которые могут способствовать образованию камней в почках, особенно у людей с повышенной склонностью к этому
  • больные диабетом - хоть фиолетовый батат имеет более низкий гликемический индекс, чем обычный картофель, он все равно содержит углеводы. Надо контролировать порцию и уровень сахара в крови
  • при нарушениях работы желудочно-кишечного тракта - большое количество клетчатки может вызвать вздутие, газообразование или диарею у чувствительных людей

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