"Евровидение-2025": как выступила Эрика из Финляндии и почему ее номер точно запомнится (видео)

Сколько баллов получила Финляндия и кто такая Эрика Викман

В финале "Евровидения" Эрика получила 196 баллов. Но несмотря на это выступление певицы собрало немало просмотров и отзывов. Это было ярко и смело, а потому о номере точно не скоро забудут.

Эрика Викман на "Евровидении" (скриншоты)

Эрика Викман - финская певица, которая давно известна у себя в стране. Ее карьера началась еще до конкурса, в 2016 году она победила в шоу "Tango Queen", а настоящий взлет случился в 2020 году, когда она едва не выиграла нацотбор с треком Cicciolina.

Песня о женской сексуальности и свободе принесла ей культовый статус и репутацию провокаторши. В 2025 году она снова подалась на UMK и на этот раз победила, получив наивысшее количество зрительских баллов.

О чем песня "Ich komme" и какое место пророчили Финляндии

Этот трек Эрика написала вместе с продюсерами Roos+Berg специально для "Евровидения". Название на немецком, а текст - на финском. "Ich komme" это евродэнс в стиле 90-х с подтекстами, аллюзиями и откровенной игрой с темой сексуальности. Певица признавалась, что хотела создать песню-провокацию, но сделать это с самоиронией, а не в лоб.

Эрику еще до финала считали яркой участницей "Евровидения-2025". Букмекеры ставили ее в топ-10, а фан-опросы называли ее номер одним из самых оригинальных. Песня попала в чарты еще до конкурса, а клип собирает сотни тысяч просмотров.

"Ich komme" - текст песни

On yö, sydän lyö

Hän loveen lankeaa

Kuu nousee, maa kaartuu

Mun portit aukeaa

(Hei)

Mä oon Erika

Tervetuloa

Sä oot ku ihana

Trance-jumala

Oo tääl ku kotona

Tee ku haluut ja

Ku tuut

Tuun sun mukana

Ich komme, ich komme

Ja ennen ku tullee se huutaa mulle

Ich komme, ich komme

Ja siihen mä kajautan kovvaa: Ich komme

Ich komme, ich komme

Ja me yhessä tullaan ja ollaan silleen

Ich komme, ich komme

Et tälläst se on ku loveen lankee

(Wunderbar!)

Mä oon Erika

Hauska tavata

Ja tanssin sun kaa vaik’ häävalssin

Mut nakuna

Mä oon Erika

Sus on staminaa

Iske mut uudestaan

Käy kii mun pakaraan

Ja ku haluut taas lovee

Huuda Encore

Ja baby, Ich komme

Ich komme, ich komme

Ja jälleen ku tullee se huutaa mulle

Ich komme, ich komme

Enkä mä voi ku vaan parkuu: Ich komme

Ich komme, ich komm

Ja me yhessä tullaan ja ollaan silleen

Ich komme, ich komme

Et tälläst se on ku loveen lankee

Let go ja anna tapahtuu

Baby, anna ittes ja mukaan tuu

Tähdet sun silmis ja mä sun pääl

Baby, ansaitset kaiken hyvän tääl

Let go ja anna tapahtuu

Baby, voit viel ittees rakastuu

Tähdet sun silmis ja mä sun pääl

Baby, ansaitset kaiken hyvän tääl

Ich komme, ich komme

Ich komme

Ich komme, ich komme

Loveen lankee

Ich komme, ich komme

Hei baby

Ich komme, ich komme

Tälläst se on ku loveen lankee.