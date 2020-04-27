В Україні майже на два тижні затримають виплати від держави: що відбувається

Соціальні виплати в Україні будуть приходити з затримками (колаж РБК-Україна)

Соціальні виплати по вагітності, пологах та інша важлива допомога буде надходити із затримками

Соціальні виплати в Україні будуть приходити з серйозними затримками. У Фонді соціального страхування озвучили причину таких накладок. Що про це відомо - в матеріалі Styler.

У відомстві про ймовірні затримки виплат розповіли ще 23 квітня, а вранці 27 квітня підтвердили цю інформацію в ефірі "Сніданку з 1+1". У Фонді соцстраху пояснюють такі накладки тим, що на час карантину в бюджет надходить недостатньо грошей.

Затримки виплат торкнуться таких напрямків:

лікарняні, пов'язані з тимчасовою непрацездатністю,

виплати по вагітності та пологах;

допомога на поховання;

щомісячні страхові виплати потерпілим на виробництві.

Орієнтовний термін затримки, за попередніми прогнозами, складе до 13 днів.

"Це пов’язано зі зменшенням надходжень ЄСВ - зокрема, через нижчий від прогнозованого розмір фонду оплати праці по країні, зменшення обсягів виробництва під час пандемії", - сказано в повідомленні пресслужби фонду.

В Україні затримують соціальні виплати (відео: YouTube/1+1)

У Фонді соцстраху також нагадали, що терміни виплат по непрацездатності також залежать і від дати подання заяв-розрахунків на виплату лікарняних від роботодавця. У відомстві порадили українцям тримати зв'язок з роботодавцем і бухгалтером підприємства, це допоможе прискорити процес.

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