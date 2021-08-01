Фінансова криза і відтік валюти: з'явився прогноз курсу долара в Україні на початок осені

Курс долара в Україні восени і наприкінці серпня може піти вгору. Більше того, у світі може спалахнути навіть фінансова криза, що зачепить, звісно ж, і нашу країну.

Прогноз курсу долара в Україні

За словами експерта, навіть не зважаючи на те, що зараз спостерігається зміцнення гривні, наприкінці серпня девальвація відновиться. Таким чином, валютний курс може повернутися знову в район 27,5 гривень за долар.

У вересні економіст також прогнозує посилення девальвації, що призведе до знецінення національної валюти до 28,5 гривень за долар.

Крім того, на курс негативно може вплинути загострення економічної та політичної ситуації. Наприклад, масові акції протесту чи нові COVID-обмеження.

"Запровадження локдауну восени призведе до падіння економіки, що також негативно позначиться на валютному курсу", - впевнений Хмелевський.

Окрім того, ситуацію з курсом може дестабілізувати й те, що на європейських ринках ціна на газ уже досягла історичного максимуму у понад 500 доларів.

"Для проходження опалювального сезону Україні потрібно закупити біля 14 млрд. куб. м газу за кордоном. За це доведеться сплатити приблизно на 5 млрд доларів більше, ніж минулого року. Також у вересні треба повернути біля 5 млрд доларів іноземних позик. Все це призведе до скорочення валютних резервів та девальвації гривні", - каже експерт.

Економіст стверджує, що нині також в Україні "зростає дефіцит зовнішньої торгівлі та відбувається відтік іноземних інвестицій".

"Не виключено, що восени розпочнеться світова фінансова криза. В такому випадку відтік валюти з України посилиться, а отже посилиться й девальвація гривні", - резюмував Олександр.