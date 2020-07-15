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Фінансову допомогу в Україні зможуть отримати нові категорії громадян

Середа 15 липня 2020 19:48
Фінансову допомогу в Україні зможуть отримати нові категорії громадян
Допомога по безробіттю в Україні (фото: freepik.com)
Автор: Анна Кисельова

Розширення кола одержувачів допомоги по частковому безробіттю в Україні затвердили в Кабміні

Допомогу по безробіттю в Україні зможуть отримати нові категорії громадян. Таке рішення прийняв Кабінет міністрів на засіданні у середу, 15 липня. Прийнятою постановою дозволено бізнесу претендувати на отримання допомоги по частковому безробіттю для працівників, виведених в простій, або відправлених у неоплачувані відпустки.

Як повідомляється, відповідне рішення було прийнято за процедурою без обговорення. Для українців це означає, що всі, хто знаходиться у вимушеній відпустці через карантин – зможуть отримати часткову компенсацію коштів.

"Проєктом акта пропонується передбачити можливість отримання допомоги по частковому безробіттю на період карантину працівникам, які в період карантину отримують оплату часу простою відповідно до статті 113 Кодексу законів про працю (крім періоду освоєння нового виробництва (продукції) або перебувають у відпустці без збереження заробітної плати", – зазначається в пояснювальній записці до проєкту постанови.

Варто відзначити, що на виплату фінансової допомоги по частковому безробіттю Кабмін додатково виділив 4,7 млрд грн з фонду боротьби з коронавірусом. Зміни були внесені до Порядку надання коштів по частковому безробіттю.

Раніше ми писали, що допомога по частковому безробіттю передбачена законом "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних і економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)". Цей документ був прийнятий 30 березня.

Нагадаємо, що раніше Україна витратила 19 млрд гривень на боротьбу з COVID-19. Ми розповідали, скільки та на що влада витратила ці гроші.

Також ми повідомляли, що в Україні підприємцям почали виплачувати допомогу.

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