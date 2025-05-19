"Финальная расплата". Воздушный трюк Тома Круза мог стать фатальным: вот что говорят актеры

В фильме "Миссия невыполнима: Финальная расплата" Том Круз поражает зрителей зрелищным трюком на самолете, который может войти в историю кино. Коллеги актера поделились деталями съемочного процесса.
Почему актеры не смогли увидеть трюк вживую и какие секреты раскрыли - рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью IMDb в YouTube.
Актер на протяжении 30 лет играет во франшизе и после каждой картины продолжал тренироваться и приобретать новые способности.
В финальной части Том демонстрирует "десятилетия знаний" по авиационной акробатике. Так, находясь в воздухе, он совершит переход между крыльями самолета и не только!
Еще одним исключительным моментом является подводная сцена, где он опускается на глубину.
"Мы всегда пытались поднять наше кино на новый уровень, и в этом фильме мы увидели возможность создать подводную сцену, которая не имеет себе равных. Мы рады поделиться ею с вами", - комментировал ранее Круз.
Много лет коллеги наблюдать за невероятными сценами Тома, однако нынешний фильм заставил некоторых не на шутку разволноваться.
"Я просто, знаете, сидел дома и молился, чтобы не получить сообщение от МакКью (Кристофер Маккворри - режиссер) с текстом: "Не приходи завтра на съемки", - рассказал Саймон Пегг.
Он объяснил, что съемки экстремальных сцен проходили в условиях, куда другие не могли получить доступ. Да и вообще наблюдать за подобными трюками - испытание не из легких.
"Две самые масштабные сцены этого фильма происходили в местах, где кроме Тома не мог быть никто. Одна - глубоко под водой, другая - в небе. Мы знали, что происходит, но на этот раз имели роскошь не смотреть, как он это делает. Наблюдать за его трюками - всегда нервное испытание", - сказал он.
Другая звезда фильма Грег Тарзан Дэвис тоже волновался, что во время съемок сцены в воздухе с Томом может произойти непоправимое.
"Это не как другие его трюки, например, прыжок с рампы - тогда мы были рядом с ним. А здесь он летит в воздухе, а мы просто сидим и ждем - будет ли это тот момент, и вернется ли он обратно в лагерь", - прокомментировал он.
Во время самого опасного трюка в фильме Круз сразу выполнял несколько сложных ролей.
"Он одновременно должен был быть оператором фокуса, камеры, пилотом самолета и актером. МакКью даже пришлось напоминать ему перестать улыбаться. Он говорил: "Перестань выглядеть так, будто тебе весело", - поделилась актриса Хейли Этвел.
"И это прекрасно иллюстрирует, насколько Том умеет сделать так, чтобы все казалось чрезвычайно напряженным для его персонажа, а сам он при этом получает огромное удовольствие. Он именно для этого был создан", - добавила она.
Это финальная часть легендарной франшизы, в которой Том Круз играет секретного агента Итана Ханта.
Премьера в украинском прокате запланирована на 22 мая, однако в рамках предварительного показа фильм уже можно посмотреть в некоторых кинотеатрах столицы.
Режиссер Кристофер Маккворри также известен по фильмам "Миссия невозможна: Фолаут", "Миссия невозможна: Нация изгоев" и "Джек Ричер".
В главных ролях: Том Круз, Саймон Пегг, Хейли Этвел, Ванесса Кирби и другие.
По сюжету, Итан Хант готовится к новому заданию, когда влиятельный злоумышленник пытается завладеть доступом к опасному искусственному интеллекту.
Вас также может заинтересовать: