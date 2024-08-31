Финалистка "Супер топ-модель по-украински", сообщившая о замужестве, показала яркие кадры с праздника

Что известно

На своей странице девушка поделилась роликом, под которым оставила некоторые подробности.

"30.08.24. Добро пожаловать в наш новый раздел жизни", - написала она, тем самым дав понять, когда именно проходила церемония.

Можно увидеть, что для праздника Даша выбрала красивое платье с корсетом и пышной юбкой, завершив наряд фатой с вышивкой. В то время как ее уже законный муж предпочел классику и появился в черном смокинге.

В stories звезда "Супер топ-модели" выложила серию счастливых кадров, на которых они с любимым празднуют, улыбаются, наслаждаются друг другом, принимают поздравления от гостей.

Свадебные кадры (Фото: instagram.com/stories/daria.mai)

Кроме того, Майстренко продемонстрировала зажигательные танцы, как ела праздничный торт с избранником и танцевала с отцом.

Свадебные кадры (Фото: instagram.com/stories/daria.mai)

На снимках можно увидеть и ее звездную коллегу Викторию Маремуху. Она появилась на празднике в черном обтягивающем платье, которое имело эффектный вырез на спине и позволило удачно подчеркнуть фигуру. Также на празднике были другие известные друзья пары.

Праздничные кадры (Фото: instagram.com/stories/daria.mai)

Что известно об отношениях с любимым

Они вместе уже около двух лет. До этих отношений Даша проживала в Италии и тогда встречалась с итальянским режиссером Томмазо Аньезе. В родную Украину она вернулась накануне карантина, а свои отношения с иностранцем разорвала в период съемок.

Что известно о Даше Майстренко

Девушка обрела популярность благодаря съемкам в третьем сезоне шоу "Супермодель по-украински", где ей удалось попасть в финал. Тогда победу одержала Маша Гребенюк, однако фанаты назвали настоящей победительницей именно Дашу.

Девушка продолжает делиться яркими кадрами с фотосессий (Фото: instagram.com/daria.mai)

В 2021 году украинка участвовала в съемках шоу "Супер топ-модель по-украински", где за первое место соревновались участницы всех шести сезонов. Девушке удалось попасть в тройку финалисток, но победу она не одержала - первенство досталось Татьяне Брик.