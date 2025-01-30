Финалистка Нацотбора раскрыла смысл своей песни и поразила трогательной историей

О чем песня Абие "Дім"

"Песня "Дім" - это моя личная история, но она тоже касается многих людей. Я писала ее из личных переживаний. Она о женщине, о женщине как доме, первом доме для новой жизни, то есть дом и есть женщина", - отметила певица.

Также девушка отметила, что ее восхищает сила женщин во время полномасштабной войны в Украине.

"Почему женщина и почему я хочу об этом говорить? Потому что меня восхищает сила женщин и поэтому один из моих месседжей: сила не имеет гендера. Я часто встречаю женщин, которые продолжают борьбу, на плечи которых во время полномасштабного вторжения легло очень много, и они фактически заменяют дома и маму, и папу. И становятся всем для своих детей", - подчеркнула она.

Абие своей композицией хочет поддержать в такое непростое время всех женщин, которые сталкиваются со множеством трудностей, связанных с войной и не только.

"Они рожают, они дают новые жизни, дают образование. И полностью организовывают весь быт самостоятельно. Поэтому я бы хотела поддержать всех женщин", - подчеркнула молодая артистка.



Абие (фото предоставлено артисткой)

Также она заявила, что с помощью своей песни она декларирует то, что она против насилия.

"А еще один из месседжей это то, что я против насилия. Меня возмущает насилие, по статистике 70% женщин, это еще по не обновленным данным, пострадали от насилия в Украине. Это очень печальная статистика. Я регулярно общаюсь с женщинами и сталкиваюсь с темой насилия, объективизации и сексуализации женщин. Меня волнует, что женщина не может одеваться так, как ей хочется, она не может проявляться так, как ей хочется. Потому что всегда нас ждет где-то опасность. Мы должны бояться, чтобы нас не изнасиловали, должны понимать, куда мы идем и как одеваться, чтобы быть в безопасности", - отметила Абие.

Певица подчеркнула, что она хочет жить в другом обществе, и чтобы женщины не страдали от стереотипов.

"Все это очень печально, и я хочу освещать эту тему, потому что хочу жить в безопасной среде, в европейском обществе, в котором можно свободно высказываться, свободно проявляться и не бояться, что тебя изнасилуют, потому что ты выглядела не так. Конечно, это все последствия стереотипизации, последствия навязанных нам советских паттернов. Очень хочется избавиться от этого и очень хочется показать Евровидению и доказать самим себе в первую очередь, что мы независимы и самобытны. И что мы избавились от всех этих стереотипов", - подытожила она.

Как родилась песня "Дім"

26-летняя участница Нацотбора рассказала, что песня была написана после того, как она отправилась в деоккупированные города и поселки и узнала про все зверства, которые там происходили.

"Во время моей работы на деоккупированных территориях, в частности на Херсонщине. Отдельная тема - это зверства россиян во время оккупации, зверства над женщинами. Это ужасные истории, которые я услышала, которые не хочется пересказывать, потому что не хочется осознавать, что это существует, что в эту секунду сейчас это происходит", - отметила Абие.

"Но мы должны об этом говорить, потому что кто-то просто сейчас страдает. Потому что это реальность. Это досадная реальность, в которой живет достаточно большое количество людей сейчас. Я хочу поддержать всех женщин, которые когда-то пережили насилие", - подчеркнула артистка.

Напомним, Абие - это творческий псевдоним Натальи Шевченко. Девушка родом из Миргорода, уже 8 лет строит музыкальную карьеру и записывает песни как самостоятельно, так и в дуетах.

В 2017 году артистка представила синглы "Море", "Колискова", "Польська", "Киту Мій" и "Зірка". К слову, песню "Море" Абие посвятила морю и осени - это две вечные темы, в которые она навсегда влюблена.

После 2022 года молодая артистка неоднократно выступала перед военными недалеко от линии фронта. Кроме того, певица волонтерит.



Абие (фото: instagram.com/abiye.official)