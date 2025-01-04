Финалистка "Холостяка" ответила на обвинения, что она скрывает своего отца-депутата

Так, во время выпусков "Холостяка" Анастасия неоднократно говорила о том, что ей финансово помогает отец.

Во время недели знакомства Александра Терена с родителями финалисток папа Юзьвак не смог присутствовать. Это дало повод для слухов, что его доходы могут быть получены не совсем честным путем.

24-летняя девушка решила ответить на сплетни.

Анастасия Юзьвак (фото: instagram.com/anastasiiaairy)

Она заявила, что не считает своей проблемой то, что некоторые важные моменты, в частности история о ее отце и фрагмент общения с Александром Тереном об этом, не были показаны в эпизодах шоу.

Настя подчеркнула, что ее отец действительно был депутатом, и пообещала рассказать больше об этом позже.

"Это не моя проблема, что историю о моем отце и еще очень много нюансов и некоторое общение с Александром не были показаны в эпизодах. Да, мой папа был депутатом, впоследствии я расскажу об этом больше. Можете проверить, где хотите, сколько бизнесов у него было до того момента, как он стал депутатом", - обратилась таролог к хейтерам.

Анастасия Юзьвак (фото: instagram.com/anastasiiaairy)

Также финалистка реалити поделилась некоторыми деталями о бизнесе ее родителей.

"Мои мама и папа открыли ФОП еще в 2003 году, где они начинали свою карьеру в бизнесе. Они начинали с минуса, с кредита, с залога своего дома, чтобы открыть первый бизнес. Только они и я знают, как тяжело они добились такого уровня", - поделилась девушка.

"К сожалению, у людей из стран СНГ очень лимитированное мышление относительно того, как можно заработать деньги. Если человек немножко больше зарабатывает, значит это коррупция, значит ты наворовал, сделал что-то нелегальное. Не только так можно зарабатывать деньги. Сознательные люди понимают", - подытожила Юзьвак.