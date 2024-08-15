Финалист "Холостячки" признался, почему на самом деле скрывает любимую: "У нее своя позиция"

Что Тригубенко говорит о любимой

По словам Алексея, одна из причин, почему он не решается показывать избранницу в соцсетях - хейт, который может политься.

"Здесь нужен контекст, все знать и хорошо понимать наши отношения для того, чтобы понять такое наше решение. Во-первых, это личные границы. Когда публичность становится большой, то от нее становится немного страшновато человеку, который никогда не был в публичности", - объясняет он.

"Во-вторых, я очень хорошо помню, как мой друг Андрей Рыбак показывал свою девушку Алину, и сколько они получили всякого хейта. Два месяца им писали, просто люди заходили, чтобы написать какую-то гадость. Ты можешь закрыть и заблокировать, но все равно ты через себя это все пропускаешь, особенно когда таких сообщений много", - добавляет мужчина.

Кроме того, как отмечает Алексей, их внимание сконцентрировано на маленьком ребенке, а потому лишний стресс - не то, в чем они нуждаются сейчас.

"Сейчас действительно не до этого стресса. Мы все внимание посвящаем ребенку. Делать фото, показывать… Зачем этот стресс?" - заметил он.

Тригубенко высказался о маме своего сына (скриншот)

Более того, оказывается, у пары также был и неприятный случай, из-за которого мама Марка не спешит погружаться в публичность.

"Это также и безопасность, в-третьих. У нас был момент, что как-то подошли к маме Марка и спросили, можно ли ее сфотографировать. Она мне после этого говорит: "Леша, пошел ты нах*р со своим Инстаграмом". Сейчас немного стало проще , потому что Марк подрастает, и я пытаюсь ее настроить, что это не так страшно", - поделился Тригубенко.

Напоследок финалист романтического реалити отмечает, что в будущем я хотел бы изменить ситуацию и представить свою любимую подписчикам. Однако он сделает это только при условии, если она не будет против.

"Я бы хотел маму Марка показать в Instagram. Но у нее тоже есть своя позиция и нужно ее уважать. Я не заставляю, ничего такого. Я просто показываю, какие плюсы могут из этого быть, и надо сделать так, чтобы плюсов было больше. Когда мы будем готовы, если она будет не против, тогда мы это сделаем", - сказал мужчина.

Мама сына Алексея Тригубенко (фото: instagram.com/aleksey_trygubenko)

На вопрос Демина о том, в законных ли отношениях он находится с мамой своего сына, тот не дал четкого ответа. Но заметил, что для него это не проблема, и если его партнерша захочет штамп в паспорте, то "это все делается очень легко".