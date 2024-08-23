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Финалист "Холостячки" рассекретил свою любимую: фото

Алексей Тригубенко (фото: instagram.com/aleksey_trygubenko)
Автор: Катерина Собкова

Финалист первого сезона шоу "Холостячка" Алексей Тригубенко приоткрыл занавес личной жизни, показав маму своего годовалого сына Марка.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Stories предпринимателя в Instagram.

Дело в том, что Алексей постоянно организовывает на своей странице различные сборы для нужд ВСУ. Чтобы быстрее закрыть один из них, Тригубенко заинтриговал подписчиков и пообещал показать фото возлюбленной, лицо которой он пока не раскрывал в своем блоге.

На днях сбор был закрыт, однако бизнесмен сообщил, что на это понадобилось больше, чем 3 дня - таковым было условие, чтобы рассекретить лицо избранницы.

Однако он все же сдержал свое слово и показал новое фото матери годовалого сына. Правда, только издалека.

Скриншот

На фото Тригубенко стоит с малышом на руках, а его возлюбленная - спиной к фотографу в очень выгодном ракурсе. Также финалист "Холостячки" рассказал, что маму Марка зовут Оля. Больше никаких подробностей он не стал раскрывать.

Почему Тригубенко скрывает возлюбленную

Напомним, в интервью Славе Демину предприниматель назвал несколько причин, почему он не решается показывать избранницу в соцсетях. Во-первых, он боится хейта, который может обрушится на девушку, во-вторых, Тригубенко не хочет делать этого в целях безопасности.

Финалист романтического реалити также отметил, что в будущем хотел бы изменить ситуацию и представить свою любимую подписчикам. Однако он сделает это только при условии, если она не будет против.

В прошлом году у пары родился сын Марк (фото: instagram.com/aleksey_trygubenko)

К слову, предприниматель, судя по всему, не оформлял официально отношения с мамой Марка. Но Алексей отметил, что для него это не проблема, и если его партнерша захочет штамп в паспорте, то "это все делается очень легко".

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Холостячка