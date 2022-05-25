Фінал весни: у Чорнобильському заповіднику показали неймовірні фото природи

Після окупації Чорнобиля російськими військовими природа незважаючи ні на що продовжує радувати око.
Так, у Чорнобильському заповіднику показали свіжі фото природи під час весни. Знімки опубліковані на Facebook.
"Фінал весни в заповіднику", - підписали серію знімків.
Фотографії зробив Денис Вишневський.
Нагадаємо, що поки тривала російська окупація зони відчуження, в Чорнобилі відбувалися пожежі.
Рятувальники з десяток разів виїжджали на гасіння вогню навколо Чорнобилоні працювали під прицілами російських військових.
Працівники ДСНС були голодними, але продовжували свою місію з порятунку лісів.
Як ми раніше писали, у Чорнобилі показали перші фото красенів-тварин після окупації.
Нагадаємо, що у Бучі знайшли вкрадену окупантами з ЧАЕС колбу з радіоактивною речовиною.