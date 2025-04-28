Фильмы на грани адекватности: "взрывные" комедии, от которых невозможно не рассмеяться

"Тупой и еще тупее"

Джим Керри и Джефф Дэниелс в ролях двух друзей, чье количество абсурдных поступков просто зашкаливает. Невероятная комедия, которая доказывает, что глупость тоже может быть искусством, если заставляет смеяться до слез.

"Мальчишник в Вегасе"

Идеальный план холостяцкой вечеринки превращается в безумный квест по Вегасу с тигром в ванной и потерянным женихом. Взрывной юмор, полная неадекватность и море сюрпризов.

"Успеть до"

Роберт Дауни-младший и Зак Галифианакис в безумной дорожной комедии. Случайная поездка становится настоящей проверкой на прочность, где каждый шаг это либо провал, либо катастрофа.

"Сводные братья"

Двое взрослых мужчин вынуждены жить вместе, когда их родители женятся. Нелепые выходки, детские обиды и безумные ссоры - все, что нужно для идеальной вечерней комедии.

"Третий лишний" (Тед)

Живой плюшевый медведь, который курит, пьет и портит жизнь своему лучшему другу. Комедия с абсолютно нецензурным юмором, которая одновременно хранит в себе что-то очень трогательное.

"Немножко беременна"

Одноразовый роман оборачивается поворотом судьбы: беременность. Герои пытаются разобраться, что такое взрослость, ответственность и можно ли построить отношения с человеком, которого почти не знаешь.

"Сорокалетний девственник"

Неуклюжий продавец электроники вдруг раскрывает перед друзьями свою тайну и начинается нелепая, но очень веселая операция по спасению его личной жизни. Это на грани адекватности, юмор для настоящих ценителей "черных" шуток.

"Домашнее видео"

Супруги решают освежить свою интимную жизнь записью видео, но оно случайно попадает в чужие руки. Безумная комедия о том, как одна неосторожность может перевернуть все вверх дном.