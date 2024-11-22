Фильм об истории создания S.T.A.L.K.E.R. покажут в кинотеатрах Украины: где и когда смотреть

Геймеры во всем мире увлеченно обсуждают выход STALKER 2: Сердце Чернобыля от GSC Game World. Ажиотаж вокруг игры такой, что документальный фильм о культовой игре "ЭПИЗОДЫ: Тень Чернобыля" снова было решено показать в кинотеатрах Украины.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает больше о фильме, а также о том, где и когда его можно посмотреть.

Что известно о фильме "ЭПИЗОДЫ: Тень Чернобыля"

В фильме рассказывается история молодой украинской команды, которая в 2001 году решилась создать игру с открытым миром, революционной графикой и уникальным сюжетом. Сложности разработки, постоянные переносы, скепсис фанатов и давление издателей - эти испытания не только сделали игру S.T.A.L.K.E.R. культовой, но и оставили после себя немало драматических историй.

Кадр из фильма "ЭПИЗОДЫ: Тень Чернобыля"

"ЭПИЗОДЫ: Тень Чернобыля" - это документальный рассказ о вере в идею, о человеческой решимости и о пути, который привел к созданию феномена, которым восхищается мир. В ленте собраны интервью с ключевыми создателями игры, истории, которые оставались за кадром, и мнения экспертов, которые были свидетелями рождения легенды.

Кадр из фильма "ЭПИЗОДЫ: Тень Чернобыля"

Когда и где смотреть фильм о STALKER

Картина о культовой игре выйдет в лимитированный прокат.

Это эксклюзивное событие, которое пройдет всего четыре дня - с 28 ноября по 1 декабря у "Планета Кино" в Киеве, Львове, Днепре, Сумах и Харькове. Билеты на сеансы можно приобрести по ссылке на официальном сайте сети кинотеатров.

Фильм, уверяют его авторы, будет интересен не только фанатам игры S.T.A.L.K.E.R., но и всем, кто интересуется историей украинской культуры, разработкой видеоигр и документальным кино.

Добавим, что S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля вышла 20 ноября. Это долгожданное продолжение культовой серии игр, действие которой разворачивается в постапокалиптической Чернобыльской зоне.

Игровой мир во второй части игры стал значительно больше и разнообразнее, с новыми локациями, аномалиями и мутантами. Благодаря мощному игровому движку Unreal Engine 5, графика стала намного реалистичнее и детальнее. По оценкам некоторых игроков, полное прохождение основной сюжетной линии может занять от 30 до 50 часов.

Напомним, что летом студия KNIFE! Films выпустила ленту “Яремчук: Незрівнянний світ краси”, которая стала самым кассовым документальным фильмом в истории Украины.