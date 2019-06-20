Фільм "Історія іграшок 4": дивитися онлайн трейлер

Ковбой Вуді, рейнджер Базз та інші персонажі повертаються в новому мультфільмі для всієї родини "Історія іграшок 4". Дивитися онлайн трейлер можна у нас на Styler.

Трейлер "Історії іграшок 4" (YouTube/B&H Film Distribution Company)

Дата виходу в Україні: 20 червня 2019

Жанр: пригоди, сімейний, комедія

Режисер: Джош Кулі

Сюжет

Знайомі всім герої Вуді, собачка Спіралька, Базз Лайтер і тиранозавр Рекс потрапляють у новий будинок до дівчинки Бонні.

Одного разу улюблена саморобна іграшка дитини Виделик зникає, і відважний ковбой із космічним рейнджером готові прийти на допомогу. Вони відправляються в небезпечну і захоплюючу подорож. На них чекає знайомство з новими персонажами і навіть романтична пригода.

Кадр із фільму (YouTube/B&H Film Distribution Company)

Факти про мультфільм

Перший фільм франшизи вийшов у 1995 році, отримав 3 номінації на "Оскар" і 2 номінації премії "Золотий глобус". "Історія іграшок 2" побила рекорди касових зборів в Америці, Японії і Великобританії і отримала "Золотий глобус" в категорії "Кращий анімаційний фільм". Третій фільм у 2010 році зібрав одразу кілька престижних нагород ("Оскар" за кращий анімаційний фільм і кращу пісню, "Золотий глобус" і премію BAFTA).

Творцями всіх частин анімаційного фільму є студії Disney/Pixar. Режисером "Історії іграшок 4" виступив художник-мультиплікатор Джош Кулі (працював над сценарієм мультфільму "Думками навиворiт").

Кадр з фільму (YouTube/B&H Film Distribution Company)

В оригіналі героїв мультика озвучили Кіану Рівз, Крістіна Хендрікс, Том Хенкс, Джордан Піл та інші.

В українському дубляжі голосами персонажів "Історії іграшок" заговорили Олександра Заріцька (солістка групи KAZKA) і телеведучий Григорій Решетник.

До речі, раніше в український прокат вийшло продовження популярного мультфільму "Секрети домашніх тварин 2".

Також дивіться трейлер прем'єрного фільму "Подорож хорошого пса", який стартував у прокаті 13 червня.