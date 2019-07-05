Філарет порівняв себе з Ісусом Христом

Почесний патріарх Православної церкви України Філарет порівняв Єпіфанія і Євстратія Зорю з Іудою, а себе – з Ісусом Христом. Про це він заявив в інтерв'ю для видання "Країна".

Філарета запитали, чи вважає він себе хорошим вчителем і наставником, а також про те, чому від нього пішли його учні, Епіфаній та Євстратій Зоря, і вступили з ним у конфлікт. На що почесний патріарх ПЦУ нагадав про 12 апостолів і Іуду.

"Відповідь така: чому серед 12 апостолів у Ісуса Христа був Юда? Це і є моя відповідь на ваше питання. Христос виховував Юду, і дав йому дар здійснювати чудеса, вчив його. І він разом з іншими апостолами сповідав Ісуса Христа сином Божим, а потім, після всього цього, пішов і продав свого вчителя за 30 срібників", - сказав Філарет.

Він зазначив, що рекомендував Єпіфанія на посаду предстоятеля ПЦУ, так як вважав його гідним кандидатом, але помилився.

"Я думав, він буде гідним. Думав, але помилився. А я зрозумів це після того, як він став предстоятелем - він мене відкинув і почав знищувати Київський Патріархат заради догоджання Константинополю", - заявив почесний патріарх і додав, що митрополит Епіфаній чинить тиск на священиків, щоб вони переходили в ПЦУ.

"Викликає митрополит Епіфаній священиків. Як він з ними розмовляє - я не знаю, я не свідок, але результат такий: не перейдеш в ПЦУ - призначимо на твоє місце іншого священика. Це тиск. Так ось цим зараз і займається предстоятель ПЦУ. Він таким же тиском на архієреїв перевів їх з КП в ПЦУ, а тепер таким же чином, таким же тиском впливає на перехід парафій в ПЦУ. І, тим самим, виконує бажання Вселенського патріарха, щоб не було Київського патріархату, тому що один патріархат не може бути у підпорядкуванні іншому патріархату, а митрополія може. Тому зараз і виконується завдання від Константинополя зі знищення КП. Але це їм не вдасться - КП є і буде, і ніхто його не знищить", - додав Філарет.

Також почесний патріарх Філарет пояснив своє трактування заповіді "Не убий".

"Це заповідь Божа, що каже не вбивати, але це не означає, що не треба захищати свою батьківщину. Воїни святі вбивали ворогів, тому що захищали свою державу. Господь попускав народ ізраїльський вбивати ворогів, яких очолював цар Мамалик. Але заповідь божа "не убий" є. Тому вбивати людей не треба, а треба захищати свій народ і свою землю", - пояснив патріарх Філарет.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Філарет відкинув томос і його заява здивувала користувачів мережі.

А також розповідали про те, що Філарета позбавили прав на київські єпархії і монастирі.