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Філарет відкинув томос: заява патріарха сколихнула мережу

STYLERПерсони    20.06.2019 - 15:34
Філарет відкинув томос: заява патріарха сколихнула мережу
Філарет відкинув томос на соборі УПЦ КП – реакція мережі (колаж РБК-Україна)

У мережі вважають, що відкидання томосу – не найкраще рішення Філарета

Філарет відкинув томос і заявив про відновлення Київського патріархату. Про це він заявив на соборі УПЦ Київського патріархату. Патріарх скасував рішення архієрейського собору від 15 грудня 2018 року про саморозпуск і не прийняв томос про автокефалію, виданий Константинополем. У соціальній мережі Facebook в співтоваристві РБК-Україна користувачі бурхливо відреагували на заяву глави УПЦ КП.

Як повідомляється, собор 15 грудня 2018 року нібито не був Помісним собором, а був "зборами підписів архієреїв". Це послужило підставою для скасування рішення. Таким чином відновлюється Київський патріархат. У документі, прийнятому на соборі УПЦ КП, йдеться, що томос про автокефалію не відповідає статутам інших автокефальних церков і ставить у залежність від Константинопольського патріархату.

"Нас не влаштовує зміст томосу про автокефалію Православної церкви", - йдеться в документі.

В мережі по-різному поставилися до рішення Філарета:

  • Філарет відкидає Томос, а я відкидаю Філарета! Думаю, що буду не одна...
  • Старий розкольник увійде в історію як гробар єдиної православної церкви України. Ось тому Україна так ніколи не була єдиною, сильною державою. Багато продажного, ненаситного мотлоху в ній. Бога там більше немає!
  • Цікаво, чи вірять ще священики в Бога, бо як по мені, так ділять гроші і владу.
  • Бачу, деякі радіють, що "відкидається" укр. церква, укр. мова, укр. держава. Населення, ви українці взагалі? Може вам за поребрик пора?
  • Пан Філарет, прошу Вас, як розумну людину, підіть хоч на трохи в монастир, де не буде наставників і навушників, помоліться, Бог дасть Вам пораду Вам потрібно думати про упокій при Царстві Небесному, а не займатися чиїмось піаром і поділом церкви. А тим людям, які Вам щось радять, ДАЙ БОГ ВАМ НАВІТЬ НЕ горіти в пеклі, а БУТИ неприкаянными (ці слова, мій гріх).
  • Важко піплу визнавати, що петрушка їх за ніс п'ять років водив і карткові будиночки вибудовував. Руйнуються міфічні "Вітрини", "Анаконди" та інша нісенітниця, а вкрадене бабло за п'ять років зберігається в надійному місці.
  • А томос-то несправжній...
  • У Філарета не слабоумство, а гординя! Жага влади!

Філарет відкинув томос: заява патріарха сколихнула мережу

Філарет відкинув томос: заява патріарха сколихнула мережу

Філарет відкинув томос: заява патріарха сколихнула мережу

Філарет відкинув томос на соборі УПЦ КП – реакція мережі (скріншот: facebook.com/www.rbc.ua)

Нагадаємо, раніше Філарет заявив, що в Україні зараз три православні церкви.

Також РБК-Україна повідомляло, що Філарет вийшов зі складу учасників синоду ПЦУ.

ПЦУ назвала дії Філарета нікчемними Шлях до анафеми: чому Філарет збирається розколоти Православну церкву України
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