Філарет скликає "собор" для відновлення Київського патріархату: фото запрошення

Почесний патріарх Філарет (Віталій Носач, РБК-Україна)

Філарет хоче 20 червня оголосити про невизнання томосу

Філарет скликає "помісний собор" УПЦ Київського патріархату, яка припинила свою діяльність після створення ПЦУ та отримання томосу про автокефалію. Захід призначено на 20 червня у Володимирському соборі в Києві. У мережі показали фото документа, який розсилає почесний партиарх єпископам - ексклюзивна копія запрошення є в розпорядженні Cerkvarium.

Зазначимо, що у Православній церкві України закликали всіх ієрархів, духовенство і вірян не брати участі у "заходах і діях, які руйнують єдність Помісної УПЦ".

Справа в тому, що Філарет скликає "собор" для невизнання томосу про автокефалію.

Нижче наведено текст, який направляють священикам ПЦУ.

"Ваше преосвященство! Запрошую вас взяти участь у помісному соборі Української православної церкви Київського патріархату, який відбудеться у Свято-Володимирському кафедральному патріаршому соборі міста Києва 20 червня 2019 об 11 годині. З любов'ю у Христі, патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет", - йдеться в документі.

Фото: cerkvarium.org

Так, на зборах повинні переглянути рішення Помісного Собору УПЦ КП від 15 грудня 2018 року, що відкрило шлях до об'єднання українських православних церков у єдину ПЦУ. Філарет залишився незадоволений обмеженням своїх прав і має намір відновити Київський патріархат та бути не почесним, а чинним патріархом.

Фото: Філарет та Епіфаній (twipu.com)

Додамо, що раніше Вселенський патріарх Варфоломій прокоментував конфлікт між главою ПЦУ митрополитом Єпіфаній і почесним партиархом Філаретом і наголосив, що "Київський Патріархат не існує і ніколи не існував".

Нагадаємо, 30 травня предстоятель Православної церкви України Епіфаній підписав указ, яким визнаються недійсними документи і розпорядження УПЦ КП, видані після 30 січня 2019 року.

Також повідомлялося, що митрополит Київський і всієї України Епіфаній висловився щодо розбіжностей з Філаретом після отримання томосу у питаннях майбутнього розвитку єдиної помісної православної церкви.