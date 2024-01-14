Декрет по-новому: как оформить отпуск в связи с беременностью

Недавно в Украине изменили правила выхода в декретный отпуск. Женщины теперь могут сами выбирать дату начала отпуска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

Однако женщины могут выходить в декретный отпуск с 30 недели беременности и позже. Они могут учитывать свое состояние здоровья, состояние ребенка, а также свои личные планы.

Продолжительность декретного отпуска в Украине остается неизменной - 126 календарных дней для всех. Однако, если женщина родила двух и более детей, или у нее были осложненные или преждевременные роды, срок отпуска увеличивается еще на 14 дней.

Беременная женщина сама решает, когда она хочет уйти в отпуск: с 30 недели беременности или позже. О своем решении она должна сообщить врачу, который ведет ее беременность. Если женщина хочет отсрочить отпуск, она пишет заявление, в котором указывает желаемую дату начала отпуска.

Если женщина хочет уйти в декрет с 30 недели, ей не нужно делать ничего дополнительного. Врач, который ведет ее беременность, выдаст ей медицинское заключение о временной нетрудоспособности (МВТН) категории "Беременность и роды".

Если женщина хочет уйти в декрет позже 30 недели, ей нужно написать заявление на имя врача, который ведет ее беременность. В заявлении она должна указать желаемую дату начала отпуска. Врач сформирует МВТН в день, указанный в заявлении без ее присутствия.

В случае, если роды произошли раньше, чем указанная в заявлении дата, дата в заключении о временной нетрудоспособности может быть изменена.

"В любом случае после формирования МВТН беременная получит смс-сообщение от ЕСОЗ. После формирования и подписания врачом медицинское заключение автоматически попадает в электронный реестр листков нетрудоспособности, где на основании данных из реестра застрахованных лиц будет сформирован электронный больничный", - заявили в Минздраве.

Кроме этого, женщине придет сообщение от Пенсионного фонда с номером электронного больничного, если она зарегистрировалась в личном кабинете застрахованного на портале ПФУ.

Работодатель также увидит информацию об электронном больничном на портале ПФУ. Женщина может сообщить работодателю о больничном дополнительно.

В Минздраве отметили, что перенос декретного отпуска не повлияет на размер социальной помощи по беременности и родам.