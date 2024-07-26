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Фиби из "Все женщины - ведьмы" поддержала врачей Охматдета

Алисса Милано (фото: instagram.com/milano_alyssa)
Автор: Иванна Пашкевич

Звезда известного американского сериала "Все женщины - ведьмы" Алисса Милано, сыгравшая Фиби, в очередной раз поддержала украинцев. Она пообщалась с врачами, которые спасали жизнь детей после удара российской ракеты по больнице "Охматдет".

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на фандрейзинговую платформу UNITED24.

Так, актриса провела онлайн-беседу с врачами, которые, рискуя своими жизнями, спасали детей, пострадавших в результате российской атаки на больницу "Охматдет".

Она спросила, как продвигается сбор средств на восстановление самой большой детской больницы в Украине.

Подкаст с этим разговором в скором времени будет доступен для прослушивания.

"Представьте себе, что вы делаете эту работу посреди зоны боевых действий, где ваша страна была незаконно захвачена авторитарным режимом с огромной армией и отсутствием морали", - сказала Алисса Милано.

Алисса Милано пообщалась с врачами Охматдета (фото: instagram.com/milano_alyssa)

"Представьте, что вы волнуетесь не только о том, спасет ли лечение этого ребенка, но и о том, не погибнете ли вы сами, просто потому, что выполняете свою работу в месте, которое не должно быть столь опасным", - добавила она.

Отметим, что Алисса Милано является послом фандрейзинговой платформы United24. Она поддерживает направление "Образование и наука".

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