Фетуччини, пепперони и соус маринара: какие блюда в Италии на самом деле не едят

Блюда итальянской кухни пользуются популярностью во многих странах. Они вкусны, питательны, быстро и легко готовятся и многим они по вкусу. Их подают в ресторанах и кафе, а также готовят дома.

Но оказалось, что самые популярные из них в Италии не пользуются популярностью. Об этом говорится в статье EatThis, NotThat.

Итальянская содовая

Большинство газированных напитков не имеет отношения к Италии. Первая сладкая газировка появилась в Сан-Франциско в 1925 году благодаря двум итальянским иммигрантам Ринальдо и Эзильдо Торре, которые смешали сладкий сироп с газированной водой. Напиток быстро приобрел популярность, но в Италии предпочитают вино и фирменные коктейли, а не содовую.

Чесночный хлеб

Этот продукт однозначно входит в список самых вкусных блюд на планете, но в Италии им не увлекаются. Ближе всего к этому блюду - брускетта, тонкие ломтики с кучей свежих помидоров.

Креветки с чесночным соусом

Такого блюда в Италии не существует и скорее всего рецепт просто переделали несколько раз - из традиционного итальянского блюда, в которое входят небольшие омары (лангустины), приготовленные в оливковом масле и травах.

Оливковое масло заменили на сливочное, лангустины - на креветку, травы - на чеснок. Вот и получились креветки в соусе.

Соус маринара

Красный соус, которым так любят поливать пасту - не итальянский. В нем содержатся помидоры, как во многих томатных соусах, но в Италии соусы делают обычно на основе оливкового масла и трав, а вот помидоров там совсем немного. В результате получается более легкое блюдо с более нежным вкусом.

Фото: Соус Маринара в Италии не делают

Заправка для салатов

Во многих меню можно встретить итальянский соус для салатов, который состоит из масла, уксуса, трав, специй, сахара и много другого.

И к Италии он не имеет никакого отношения, так как там салаты заправляют редко. В качестве заправки обычно используют пару капель оливкового масла.

Пицца Пепперони

Заказать такую пиццу нельзя ни в одном ресторане в Италии. Нечто похожее в итальянской кухне есть, но это скорее выглядит как пирог с болгарским перцем, а не с салями.

Существует легенда, что иммигранты из Италии привезли в США свои рецепты, в которых слово пепперони потерялось в переводе и почему-то получило значение "мясо" вместо "овощи".

В Италии вам могут подать пиццу с тонко нарезанной прошутто или нежирной тосканской колбасой. В такой пицце намного меньше сыра, соуса и совсем тонкая корочка.

Фото: Пиццу Пепперони придумали не в Италии

Курица с пармезаном

Одно из самых популярных блюд, которое позиционируют как итальянское. Но в Италии такого рецепта просто нет. С пармезаном там готовят запеченные баклажаны.

Спагетти с фрикадельками

Рецепт, который все с удовольствием учились готовить совсем недавно, совсем - не итальянский. Его придумали в США. В Италии фрикадельки почти всегда подают отдельно - как закуску. А в спагетти очень редко добавляют мясо.

Фото: В Италии не готовят пасту с фрикадельками

Феттучини Альфредо

Соус Альфредо готовят из сыра пармезан и сливок и найти эту пасту можно где угодно, кроме самой Италии. В различных итальянских пастах используют сыры, а вот сливки - очень редко.

Палочки из моцареллы

Сыр моцарелла действительно родом из Южной Италии. И на этом связь заканчивается. Жарить этот сыр в виде палочек во фритюре начали в других странах.

Фото: Сыр Моцарелла придумали жарить не в Италии