Фетуччини, пепперони и соус маринара: какие блюда в Италии на самом деле не едят
Блюда итальянской кухни пользуются популярностью во многих странах. Они вкусны, питательны, быстро и легко готовятся и многим они по вкусу. Их подают в ресторанах и кафе, а также готовят дома.
Но оказалось, что самые популярные из них в Италии не пользуются популярностью. Об этом говорится в статье EatThis, NotThat.
Итальянская содовая
Большинство газированных напитков не имеет отношения к Италии. Первая сладкая газировка появилась в Сан-Франциско в 1925 году благодаря двум итальянским иммигрантам Ринальдо и Эзильдо Торре, которые смешали сладкий сироп с газированной водой. Напиток быстро приобрел популярность, но в Италии предпочитают вино и фирменные коктейли, а не содовую.
Чесночный хлеб
Этот продукт однозначно входит в список самых вкусных блюд на планете, но в Италии им не увлекаются. Ближе всего к этому блюду - брускетта, тонкие ломтики с кучей свежих помидоров.
Креветки с чесночным соусом
Такого блюда в Италии не существует и скорее всего рецепт просто переделали несколько раз - из традиционного итальянского блюда, в которое входят небольшие омары (лангустины), приготовленные в оливковом масле и травах.
Оливковое масло заменили на сливочное, лангустины - на креветку, травы - на чеснок. Вот и получились креветки в соусе.
Соус маринара
Красный соус, которым так любят поливать пасту - не итальянский. В нем содержатся помидоры, как во многих томатных соусах, но в Италии соусы делают обычно на основе оливкового масла и трав, а вот помидоров там совсем немного. В результате получается более легкое блюдо с более нежным вкусом.
Фото: Соус Маринара в Италии не делают
Заправка для салатов
Во многих меню можно встретить итальянский соус для салатов, который состоит из масла, уксуса, трав, специй, сахара и много другого.
И к Италии он не имеет никакого отношения, так как там салаты заправляют редко. В качестве заправки обычно используют пару капель оливкового масла.
Пицца Пепперони
Заказать такую пиццу нельзя ни в одном ресторане в Италии. Нечто похожее в итальянской кухне есть, но это скорее выглядит как пирог с болгарским перцем, а не с салями.
Существует легенда, что иммигранты из Италии привезли в США свои рецепты, в которых слово пепперони потерялось в переводе и почему-то получило значение "мясо" вместо "овощи".
В Италии вам могут подать пиццу с тонко нарезанной прошутто или нежирной тосканской колбасой. В такой пицце намного меньше сыра, соуса и совсем тонкая корочка.
Фото: Пиццу Пепперони придумали не в Италии
Курица с пармезаном
Одно из самых популярных блюд, которое позиционируют как итальянское. Но в Италии такого рецепта просто нет. С пармезаном там готовят запеченные баклажаны.
Спагетти с фрикадельками
Рецепт, который все с удовольствием учились готовить совсем недавно, совсем - не итальянский. Его придумали в США. В Италии фрикадельки почти всегда подают отдельно - как закуску. А в спагетти очень редко добавляют мясо.
Фото: В Италии не готовят пасту с фрикадельками
Феттучини Альфредо
Соус Альфредо готовят из сыра пармезан и сливок и найти эту пасту можно где угодно, кроме самой Италии. В различных итальянских пастах используют сыры, а вот сливки - очень редко.
Палочки из моцареллы
Сыр моцарелла действительно родом из Южной Италии. И на этом связь заканчивается. Жарить этот сыр в виде палочек во фритюре начали в других странах.
Фото: Сыр Моцарелла придумали жарить не в Италии
Кстати, ранее мы писали о том, каким был салат Оливье ранее и почему его испортили во времена СССР.
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