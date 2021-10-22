Фестиваль вуличної їжі на відкритті академії футболу "Металіст": чим будуть пригощати харків'ян

23 і 24 жовтня в Харкові відбудеться відкриття академії футболу "Металіст" . На два дні територія спорткомплексу перетвориться в найсмачніше і активне місце Харкова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ФК "Металіст".

Настрій свята зададуть відомі артисти, розважати гостей будуть всілякими атракціонами, конкурсами та розвагами, одним з головних прикрас свята стане масштабний фестиваль їжі.

Більше 30 ресторанів, кафе і магазинів будуть представлені в food-зоні футбольного містечка. Гостей приймуть пивоварня "Старгород", компанія "М'ясник", Пончикова All day morning, ТМ Bubble Waffle і інші. Багато з них зізналися, що футбольна тематика - близька і рідна, тому відразу погодилися на пропозицію взяти участь, відзначили в клубі. Як виявилося, це не тільки велика честь, але й виклик, тому кожен буде намагатись додати смачну "родзинку" в свято, залишивши приємні враження у харків'ян.

У клубі зазначили, що свято відбудеться в честь відродженої команди. Харків'яни давно чекали на цю подію, їх чекає безліч смачних сюрпризів і подарунків. Наприклад, ресторан "Старгород" зварив окремий новий сорт пива "Металіст" - відродження легенди". Його і презентують на святі.

"Для нас приємно отримати запрошення на відкриття академії футболу "Металіст". До того ж нас там виділили серед всіх інших, і це є для нас свого роду гордістю, - розповів Богдан Каменєв, заступник директора ресторану "Старгород". - Ми з нетерпінням чекали відродження футбольного клубу і раді, що воно відбулося. Багато гостей нашого ресторану люблять "Металіст", другий поверх нашого ресторану прикрашений символікою клубу".

До пива можна буде придбати смачну шаурму або ковбаски від "М'ясника".

"Вважаю, що відродження футбольного клубу "Металіст" - чудове починання. Відразу пригадуються часи, коли можна було прийти спочатку на старий стадіон, а потім і новий, побудований Олександром Ярославським. Можна було прийти на матч і подивитися гру чудової команди шикарного рівня, повболівати, отримати задоволення і чудово провести час. Цього дуже не вистачало. Хочеться, щоб "Металіст" повернув свій колишній рівень", - поділився Роман Ткач, власник групи компаній "М'ясник".

Для ласунів теж будуть пропозиції - пончики, пряники і бельгійські вафлі з різними начинками.

"Металіст" - це частина міста, частина душі Харкова, круто, що клуб буде ростити своїх футбольних зірок. Це прекрасно, що для нас є можливість в цьому взяти участь, стати частиною великого свята, - зазначила Катерина, кухар пончиковий All day morning. - Ми чекали відродження "Металіста". Люблю ходити на стадіон, ходжу заради хвилі, заради емоцій, заради команди".

"Я вважаю, ми отримали почесне запрошення. Будемо ставитися до нього з відповідальністю. Відродження "Металіста" - великий плюс для міста, показник його рівня, - поділилася Наталя, власниця Bubble Waffle. - Ми будемо радувати гостей смачними виробами, як солоними, так і солодкими ".

На святі на честь "Металіста" буде і концертна програма, для цього до Харкова приїдуть популярні колективи. В суботу гості почують групу "Агонія" і "ТНМК", в неділю - Jerri Heil і групу "Струм". Кульмінацією свята стане виступ рок-групи The Hardkiss.

Як зазначили організатори, всі святкові заходи будуть проводитися з суворим дотриманням карантинних норм.