23 і 24 жовтня на "Металісті" грандіозний фестиваль на честь відкриття Академії футболу

На наступних вихідних у Харкові ФК "Металіст" відкриє Академію футболу. Два дні - в суботу 23 жовтня і в неділю 24 жовтня - на території спорткомплексу "Металіст" у форматі розважально-гастрономічного марафону з ранку до вечора будуть пригощати і веселити і дорослих, і дітей.

Про це повідомили в прес-службі клубу.

Так, у клубі розповіли, що майданчик для майбутнього свята вже повністю підготовлений. А на 14 ігрових полях Академії на 100% закінчили всі будівельні роботи. Тепер підростаючі зірки українського та світового футболу зможуть тренуватися на покритті останнього покоління від компанії-світового лідера Desso Sports System.

З 10.00 в суботу на полях Академії пройдуть показові тренування вихованців, а харківські оператори street food запропонують гостям різноманітні страви та напої на комфортабельному фуд-корті.

На 11.00 запланована церемонія урочистого відкриття Академії футболу "Металіст", де прозвучать вітальні спічі. Її вихованці отримають подарунки від президента клубу Олександра Ярославського, який і профінансував проведення робіт з відновлення Академії.

Після чого гостей свята очікують одночасно і матчі юнацьких складів "Металіста" на новому ігровому полі, і народне гуляння.

Для дітей буде працювати ігрова зона з батутами і атракціонами, а також мультиплікаційне відео-шоу на гігантському екрані мобільного кінотеатру.

На фестивалі вуличної їжі ресторан "Старгород" обіцяє шок-кухню - зварене в подарунок улюбленій команді ексклюзивне пиво "Металіст" і приготовлену за секретним рецептом цілком на найбільшому грилі тушу бика.

У перервах між street-food перекусами, тут можна буде приміряти одяг модної капсульної колекції MTLST від фан-магазину ФК "Металіст".

А на спеціально встановленій сцені буде концертно-розважальна програма: DJ-дискотека, конкурси, Інтерактивне шоу і фаєр-шоу.

23 жовтня гості свята зможуть насолодитися виступами двох українських популярних музичних колективів. Спочатку всі вогні запалить група "Агонь". А потім група ТНМК, великі друзі і автори гімну ФК "Металіст", привітають харків'ян з відкриттям Академії футболу.

У неділю святковий марафон продовжиться в тому ж ритмі: street-food, розваги, атракціони, сюрпризи, оригінальні виступи Jerri Heil і групи "Ток".

О 18: 45 віддані фанати відправляться на стадіон вболівати за улюблений футбольний клуб. У рамках 15-го туру Першої ліги "Металіст" зіграє з "Поділлям" (Хмельницький).

Кульмінацією свята стане виступ рок-групи The Hard Kiss, яка нещодавно закінчила свій тур по Україні і тепер приїхала порадувати своєю творчістю харків'ян на open-air святі від "Металіста".

Подивитися повну програму і стежити за новинами свята можна тут.