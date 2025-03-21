10 интересных фактов о самом младшем сыне Дональда Трампа: фэшн-энтузиаст и "король Интернета"

На днях сын президента США Дональда Трампа и первой леди Мелании Бэррон отметил 19-й день рождения. Известный своей сдержанностью и невероятно высоким ростом парень вызывает особый интерес у общества.
РБК-Украина (проект Styler) делится интересными фактами из биографии Бэррона Трампа, о которых вы могли не знать.
Бэррон - единственный общий ребенок Мелании и Дональда. Он родился через два года после бракосочетания пары. Также у президента США есть четверо детей от предыдущих браков - Дональд-младший, Иванка и Эрик, а также дочь Тиффани.
Имеет самый большой рост в семье - 206 см, что на 15 см превышает его отца.
После Джона Кеннеди стал первым сыном президента США, который жил в Белом доме. До него у большинства президентов, занимавших должность, были дочери.
В 2024 году Бэррон поступил в Школу бизнеса Стерна при Нью-Йоркском университете, которая входит в число лучших бизнес-школ США. Инсайдеры отмечают высокий уровень эрудированности сына Трампа. Его называют вежливым, умным и целеустремленным.
Он стал единственным наследником президента США, который нарушил многолетнюю традицию семьи, не поступив в Пенсильванский или Джорджтаунский университет. Вместо этого выбрал остаться в Нью-Йорке.
Увлекается игрой на барабанах, музыкой и футболом. Поддерживал лондонский клуб "Арсенал", публично появляясь в футболке команды. Играл за команду U-12 Академии "Ди Си Юнайтед" и футбольную ассоциацию Арлингтона.
Свободно владеет словенским языком, который является родным для его матери.
Во время президентской кампании 2024 года Беррон активно помогал отцу привлекать молодых избирателей. Он мотивировал Дональда Трампа работать с популярными подкастерами и расширить присутствие в TikTok, за что получил от отца прозвище "король Интернета".
Бэррон Трамп прекрасно разбирается в компьютерах. Он имеет талант к технологиям. Так по крайней мере говорит его отец.
"Я выключаю его ноутбук... Возвращаюсь через 5 минут, он снова в ноутбуке. Я говорю: "Как ты это сделал?" А он: "Не твое дело, папа". У него невероятные способности к технологиям", - заявил президент США в интервью Fox News.
Младший сын Трампа внимательно относится к выбору своих нарядов. Как рассказал его личный портной, он самостоятельно выбирал ткани, пуговицы и даже подкладки для образа, в котором появился на инаугурации отца.
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При написании материала использовались следующие источники: People, Fox News, Wikipedia.