Андрей Данилко не смог поехать в США на гастроли: что произошло

Музыкант Андрей Данилко вынужден был отменить свои гастроли по США и Канаде. Все свои концерты ему пришлось перенести на осень.

Что произошло и почему он не смог выехать из Украины, артист рассказал на своей странице в Instagram.

"Друзья, у нас новости не очень приятные. К сожалению, наш тур по США и Канаде вынужденно переносится на осень. У нас большой коллектив, все с разных уголков страны, и не все успели вовремя оформить документы, необходимые для выезда за границу по новым правилам. Мы не могли отправиться в тур в неполном актерском составе, потому что качество и уровень наших шоу зависит от каждого участника группы", - объяснил причину Андрей Данилко.

Его первый концерт должен был состояться в Майами 18 апреля. Далее - Чикаго, Нью-Йорк, Торонто, Сан-Франциско и Лос-Анджелес.

Артист подчеркнул, что гастрольный тур не отменяется, а всего лишь переносится на осень. Все билеты будут действительны и новые даты концертов будут объявлены в ближайшее время.

"Нам искренне жаль, что обстоятельства сыграли против нас, но скоро мы обязательно приедем к вам, чтобы поддерживать Украину. Все билеты останутся действительными на новые даты, которые мы огласим уже скоро. Поэтому очень просим вас сохранить билеты", - добавил Данилко.

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