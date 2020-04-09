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"Феномен" Миколаєва та коронавіруса розгаданий: вся справа у миколаївцях

STYLERКоронавірус    09.04.2020 - 19:36
"Феномен" Миколаєва та коронавіруса розгаданий: вся справа у миколаївцях
Коронавірус в Миколаївській області досі не виявлено (колаж: РБК-Україна)

Коронавірус COVID-19 не дістався тільки до Миколаєва і області

Коронавірус в Україні виявлений у всіх областях, крім Миколаївської. Сьогодні, 9 квітня, в регіон з перевіркою попрямував Віктор Ляшко, щоб з'ясувати чи не порушений алгоритм діагностики. Але мер міста Олександр Сенкевич залишається незворушний, переконуючи, що у них все в нормі, просто до них чіпляються, і вся справа в особливостях миколаївців.

Сенкевич не розуміє, чому ніхто не перевіряє Харків, адже місто в чотири рази більше, а там тільки один випадок.

"Я думаю, що ніякого феномена нема, один з феноменів, напевно, те, що миколаївці - одні з тих українців, за дослідженням Міжнародного республіканського інституту, які менше за інших подорожують - як у середині країни, так і за кордон", - стверджує Сенкевич, пише "Радіо Свобода".

&quot;Феномен&quot; Миколаєва та коронавіруса розгаданий: вся справа у миколаївцях

Інспекція МОЗ у Миколаєві (фото: facebook.com/senkevich.aleksandr)

На його думку, феномен простий - дуже мало людей виїжджали за кордон, і не привезли в регіон COVID-19. Крім того, Сенкевич стверджує, що ні він, ні обласний голова Олександр Стадник нічого приховувати не можуть. Адже на Обласну інфекційну лікарню, яка призначена госпітальною базою, вплинути ніяк не можуть.

Також міський голова каже, що миколаївці дуже свідомо ставляться до карантину.

ПЛР-тести проводяться тим, хто в них потребує. І ніяких проблем з цим немає, а хворих на ГРВІ стало навіть менше.

Раніше ми писали, що головний санітарний лікар України під час візиту в Миколаїв для інспекції потрапив у ДТП.

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