Феерический медовый вкус: готовим моченые яблоки по классическому рецепту
Моченые яблоки - отличный вариант полезной заготовки на зиму. По классическому рецепту приготовление плоды приобретают ярко выраженный медовый вкус, вместе с этим они не слишком сладки.
Проверенным рецептом моченых яблок делимся в материале Styler.
Классический рецепт моченых яблок
Классический рецепт моченых яблок проверен не одним поколением украинцев. Особенно популярен он стал в советское время, когда хозяйкам приходилось искать бюджетные варианты блюд.
Преимуществом этого рецепта, кроме яркого вкуса, является довольно простой способ приготовления. С ним моченые яблоки с легкостью удастся у каждой хозяйки.
Ингредиенты:
- яблоки - 1-1,5 кг
- вода - 1,5 л
- соль - 1 ст. л
- сахар - 3 ст. л
- мед - 1 ст. л
Как приготовить
Вымойте трехлитровую банку и сложите в нее чистые яблоки среднего размера.
В банку с яблоками влейте холодную воду, чтобы определить, какое точное количество жидкости нужно маринаду. Тогда слейте воду в сосуд, в котором будете готовить заливку.
Прибавьте к этому объему еще 100-200 мл. В процессе брожения в яблоки придется доливать маринад.
Добавьте в воду одну столовую ложку соли и три столовых ложки с горкой сахара. Перемешайте, чтобы сахар слегка растворился.
В маринад добавьте мед. Тщательно перемешайте - сахар, соль и мед должны раствориться в воде.
Залейте маринадом яблоки в банке. Жидкость должна покрыть фрукты.
Накрывайте банку марлей, сложенной в несколько слоев.
Оставьте яблоки на неделю при комнатной температуре, затем перенесите в холодное место на месяц.
Приятного аппетита!
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