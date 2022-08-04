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Favbet Foundation організував навчальний процес для дітей і дорослих переселенців з України в Хорватії

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Четвер 04 серпня 2022 14:12
Favbet Foundation організував навчальний процес для дітей і дорослих переселенців з України в Хорватії Фото: Favbet Foundation організував навчальний процес для дітей і дорослих переселенців з України в Хорватії (прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Favbet Foundation організував навчальний процес для дітей і дорослих переселенців в Загребі (Хорватія), де проходять безкоштовні курси різних напрямків

Про це йдеться в повідомленні фонду.

Щодня - з понеділка по п'ятницю - у дітей є можливість вчитися, вивчати Хорватську та англійську мови. Є уроки музики, біології, фізики, заняття з музичної та арт-терапії. У Центрі підтримки для переселенців з України також можна отримати допомогу юриста.

"Я та моя дитина тут, у Центрі, отримуємо знання, підтримку і просто гарний настрій. Доньці тут цікаво - в неї тут є друзі, класні заняття, вона любить вчителів, які тут викладають. Це дуже важливо. До того їй було дуже сумно. Так, у неї було кілька друзів з Хорватії, але хочеться спілкуватися вільно, рідною мовою", - говорить Ксенія з Одеси.

Крім навчального процесу, Центр у Загребі допомагає українським родинам знайти нових друзів, здобути цінну інформацію щодо проживання. Тут люди отримують психологічну підтримку. Також у Центрі можна отримати й гуманітарну допомогу.

"Це чудове місце для спілкування і для навчання. Я тут за три дні дізналася багато нового для життя в Загребі, хоча в Хорватії мешкаю уже майже 4 місяці", - ділиться враженнями Юля з Києва.

Також у Центрі організовано дитячу кімнатку для наймолодших. Таким чином, батьки можуть спокійно відвідувати заняття, поки їх діти розважаються у дитячій кімнаті.

"Ми із задоволенням спостерігаємо, як діти і дорослі тісно подружилися між собою. Одна із наших цілей - дати людям зрозуміти, що вони не одні, і підтримка завжди буде", - розповідають у Favbet Foundation.

Нагадаємо, Favbet Foundation - благодійний фонд, заснований 2020 року компанією Favbet. Фонд впроваджує ініціативи у сфері освіти, здоров'я та спортивного розвитку.

Як раніше повідомляли медіа, наразі 95% проектів фонду орієнтовані на допомогу країні та армії.

Favbet відкрив Центр адаптації для переселенців з України у Загребі ще в перші тижні війни для надання психологічної підтримки та гуманітарної допомоги українцям.

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