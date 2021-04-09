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В Україні запрацював аеромедичний простір. У Львівській області евакуювали першу пацієнтку

Новость на русском → П'ятниця 09 квітня 2021 20:37
В Україні запрацював аеромедичний простір. У Львівській області евакуювали першу пацієнтку Фото: аеромедична евакуація запрацювала в Україні (mvs.gov.ua)
Автор: Инна Собора

Сьогодні в Україні запрацював аеромедичний простір. Вертоліт ДСНС доставив до Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги Львова пацієнтку з міста Турка.

Про це повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров'я України.

Пацієнтці 79 років, у неї підозра на гострий мозковий інсульт, зараз із нею працюють медики в лікарні Львова.

"Це перше транспортування пацієнта в межах пілоту з аеромедичної евакуації... Для нас це велика перемога, адже це ще один великий крок до швидкого та якісного порятунку життя", - сказав глава МОЗу Максим Степанов.

Він додав, що наразі пілотний проект запущений у Київській та Львівській областях.

Проект з аеромедичної евакуації розпочався 1 квітня цього року. Перевезення повітряним транспортом пацієнтів передбачене, зокрема, у випадках, якщо наземним транспортом воно ускладнене об’єктивними причинами та може призвести до значного погіршення стану здоров’я чи ускладнення подальшого перебігу хвороби пацієнта внаслідок затримки госпіталізації.

РБК-Україна писало, що 1 квітня в Львівській області на постійне чергування заступила бригада Авіаційної системи МВС. Крім льотного складу, на пункті постійно чергуватимуть медики.

Нагадаємо, на початку лютого в МВС анонсували, що запускають два масштабних проекти - аеромедичну евакуацію і реформування гідрометеорологічної служби Держслужби з надзвичайних ситуацій.

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