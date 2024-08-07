Фрикадельки по-новому: изысканный бюджетный ужин от Эктора из "МастерШеф"

Вкусный ужин - это не обязательно много составляющих, предварительной подготовки или стоимостных продуктов. К примеру, можно приготовить вкусную пасту с фрикадельками в соусе, что предлагает сделать известный шеф-повар Эктор Хименес-Браво.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу шеф-повара.

Что нужно для фрикаделек с лапшой

Для того чтобы приготовить этот простой и одновременно изысканный ужин, нужны следующие продукты:

фарш - 350-400 г;

паста (или любые макароны) - 200-250 г;

помидоры - 2-3 шт.;

томаты в соке - 4 ст. л.;

перец болгарский - 1 шт.;

лук - 1 шт.;

сыр - 30-40 г;

зелень - по вкусу;

соль - по вкусу;

растительное масло - 2-3 ст. л.

Как готовить пасту с фрикадельками

Фарш можно брать любой, в соответствии со своими предпочтениями - шеф-повар не делает акцент на виде. Фарш из курятины готовится быстрее, в то же время фарш из свинины или говядины будет давать фрикаделькам более насыщенный вкус и содержит больше жира.

Кроме того, можно приготовить фарш самостоятельно. С фарша нужно сформировать небольшие фрикадельки, смачивая руки водой, чтобы мясо не прилипало.

Лук нужно очистить и измельчить, порезать на мелкие кубики. Перец промойте, удалите плодоножку и семена, затем нарежьте овощи на кубики. Помидоры также необходимо помыть и порезать на мелкие кубики.

Разогрейте на сковороде примерно 1-2 ст. л. масла, выложите фрикадельки. Обжарьте круглые котлетки до корочки, затем переложите в миску.

После этого выложите в сковороду овощи, поджарьте их до размягчения, время от времени перемешивая. Затем добавьте к овощам томаты в соке, соль и перец.

Перемешайте соус, убавьте огонь и выложите фрикадельки. Тушите их до готовности, время от времени переворачивая.

Пока тушатся фрикадельки, отварите пасту. Можно использовать спагетти или любые любимые макароны. Чтобы изделия не слипались, необходимо подсолить воду и добавить в жидкость небольшое количество масла.

Макаронные изделия нужно отварить в соответствии с рекомендациями производителя - некоторые варятся 5 минут, для остальных нужно 15. Отварные макароны разложите по тарелкам, сверху выложите фрикадельки и полейте соусом.

После этого посыпьте блюдо натертым сыром. Хотя Эктор отмечает, что использовал для блюда пармезан, по вкусу продукт тоже можно выбирать в соответствии со своими предпочтениями.

Также можно добавить любую помытую и измельченную зелень - петрушку, укроп, рукколу и т.п. - или присыпать блюдо зеленым луком.