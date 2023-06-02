Фармкомпания "Здоровье" организовала праздник для детей Харькова

Фармкомпания "Здоровье" выступила спонсором массового мероприятия для детей Харькова, приуроченного ко Дню защиты детей. На разных локациях с посетителями работали опытные фасилитаторы и психологи, чтобы через игру и искусство помочь детям и взрослым улучшить психоэмоциональное состояние.

Как отмечают в компании фармкомпания "Здоровье" занимается восстановлением психического здоровья и развитием маленьких харьковчан по инициативе Александра Доровского. Так, компания стала партнером Арт-центра Zelo - объединения художников, которые через средства арттерапии помогают детям, а также и взрослым, восстановить ментальное здоровье.

Фармкомпания помогла организовать праздник в Харькове. Дети пели, рисовали, танцевали, лепили из глины и пластилина, учились актерскому мастерству, играли в шахматы, делали украшения. Мероприятие посетило более 800 детей.

Сотрудничество с Арт-центром Zelo стало новым этапом работы фармкомпании "Здоровье" в рамках корпоративно-социальной ответственности в направлении помощи детям. В то же время компания более 15 лет занималась Комаровским детским домом-интернатом в с. Южный для детей с ДЦП, помогает детскому хоспису МДЛ №5, поддерживает Ассоциацию многодетных матерей "АММА" в Харькове.

"Ни один ребенок в цивилизованном мире не должен видеть ужаса войны. Пока наши защитники очищают Украину от захватчиков, в чем мы им всячески помогаем, также будем поддерживать малышей. Нам нужно вернуть им веру и надежду, дать возможность развиваться. Они имеют право на праздник и радость. Поэтому и дальше вместе с нашими партнерами будем работать ради восстановления их ментального здоровья", - отметил Александр Доровский, председатель наблюдательного совета фармацевтической компании "Здоровье".