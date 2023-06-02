Фармкомпанія "Здоров’я" організувала свято для дітей Харкова

Фармкомпанія "Здоров’я" виступила спонсором масового заходу для дітей Харкова, приуроченого до Дня захисту дітей. На різних локаціях з відвідувачами працювали досвідчені фасилітатори та психологи, щоб через гру та мистецтво допомогти дітям і дорослим поліпшити психоемоційний стан.

Як зазначають в компанії фармкомпанія "Здоров’я" опікується відновленням психічного здоров’я та розвитком маленьких харків’ян з ініціативи Олександра Доровського. Так, компанія стала партнером Арт-центру Zelo - об’єднання митців, що через засоби арттерапії допомагають дітям, а також і дорослим, відновити ментальне здоров’я.

Фармкомпанія допомогла організувати свято у Харкові. Діти співали, малювали, танцювали, ліпили з глини та пластиліну, вчилися акторській майстерності, грали в шахмати, робили прикраси. Захід відвідали понад 800 дітей.

Співпраця з Арт-центром Zelo стала новим етапом роботи фармкомпанії "Здоров’я" у межах корпоративно соціальної відповідальності у напрямі допомоги дітям. Водночас компанія понад 15 років опікувалась Комарівським дитячим будинком-інтернатом у с. Південний для дітей із ДЦП, допомагає дитячому хоспісу МДЛ №5, підтримує Асоціацію багатодітних матерів "АММА" у Харкові.ʼ

"Жодна дитина у цивілізованому світі не має бачити жахіття війни. Доки наші захисники очищають Україну від загарбників, у чому ми їм всіляко допомагаємо, також будемо підтримувати малечу. Нам потрібно повернути їм віру і надію, дати можливість розвиватися. Вони мають право на свято і радість. Тому й надалі разом з нашими партнерами працюватимемо заради відновлення їхнього ментального здоров’я", - зазначив Олександр Доровський, голова наглядової ради фармацевтичної компанії "Здоров’я".