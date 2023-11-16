Фарион вспомнила о Степане Бандере после того, как ее уволили из университета

"Увольнение без подписи. Это что-то новое в трудовом праве. Какие же очень маленькие стали сразу работающие в больших стенах Политехники, которую освятили в свое время жизнью своей Степан Бандера и Роман Шухевич, Екатерина Зарицкая и Остап Мащак, Петр Франко и Степан Чарнецкий", - написала она.

Фарион также поблагодарила студентов за совместную учебу и коллег за работу.

"Пусть у вас все будет так вдохновенно, как мы всегда работали. К победе, господа! Все только начинается, потому что каждый финиш - это по сути старт. Готовлю иск в суд", - добавила Фарион.

Приказ об освобождении Ирины Фарион (фото: t.me/irynadmytrivna)

Напомним, что ранее во Львове студенты вышли на митинг за то, чтобы Ирину Фарион уволили. Сначала в учебном заведении заявили, что оснований для увольнения нет, однако впоследствии глава МОН Оксен Лисовой подтвердил факт увольнения Фарион.

Бывшая преподавательница также написала, что знает организаторов митинга против нее.

"А вы знаете кто организатор митингов так называемых львовских студентов - киевлянин Даниил Лубкин, создавший ОО "Украинские студенты за свободу", а его отец Дмитрий Лубкин (Дедушка Че), учился в Москве, шеф журнала "Страник", также организатор нескольких подобных" И они продвигают идею либертарианства и мирового правительства. А "дедушка Че" ведет блог на 24 канале". Спасибо. Конечно, знаю. Поборемся", - добавила Фарион.