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Фанати Зеленського звернулися до його мами: з'явилося відео

STYLERЖиття    17.09.2019 - 18:46
Фанати Зеленського звернулися до його мами: з'явилося відео
Фото: Маму Зеленського привітали з днем народження (Колаж РБК-Україна)

В день народження мами Зеленського українці привітали її в віршах на відео

Мешканці Кривого Рогу, звідки родом президент України Володимир Зеленський, вирішили привітати її маму з днем народження, який вона відзначає 16 вересня. Своє привітання Римма Володимирівна вони зробили у віршах і опублікували на порталі YouTube.

"Ми вирішили привітати... і передати їй частинку нашої народної любові. "Наше життя це результат нашого вибору. Ми вибираємо промовчати або говорити, підтримувати або судити, зробити крок або не діяти. 13 вересня я купила квиток на поїзд і приїхала в Кривий Ріг. Мене ніхто не зустрів, я не знала в цьому місті нікого... зате, я зрозуміла як важливо слухати свою інтуїцію. Два дні пошуків, один знімальний день... і люди, які втілили в життя мою мрію. Я вирішила не сидіти склавши руки, а робити те що насправді відчуваю... Текст прочитали звичайні люди, вже мої улюблені Люди!" - написав автор ідеї і поста під відео.

Відео: Українці зворушливо привітали маму Зеленського з днем народження (YouTube)

Нагадаємо, що Римма Зеоеснкая народилася 16 вересня 1950 року. Вона пропрацювала 40 років інженером, займалася інженерними технологіями. Зараз Римма Володимирівна на пенсії і займається домашнім господарством. Сім'я Зеленських зараз живе в центрі Кривого Рогу. Їх будинок – звичайний панельний "мурашник". У сім'ї – чотирикімнатна квартира.

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