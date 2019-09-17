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Фанаты Зеленского обратились к его маме: появилось видео

STYLERЖизнь    17.09.2019 - 18:46
Фанаты Зеленского обратились к его маме: появилось видео
Фото: Маму Зеленского поздравили с днем рождения (Коллаж РБК-Украина)

В день рождения мамы Зеленского украинцы поздравили ее в стихах на видео

Жители Кривого Рога, откуда родом президент Украины Владимир Зеленский, решили поздравить его маму с днем рождения, который она отмечает 16 сентября. Свое поздравление Римме Владимировне они сделали в стихах и опубликовали на портале YouTube.

"Мы решили ее поздравить... и передать ей частичку нашей народной любви. "Наша жизнь это результат нашего выбора. Мы выбираем промолчать или говорить, поддерживать или судить, сделать шаг или бездействовать. 13 сентября я купила билет на поезд и приехала в Кривой Рог. Меня никто не встретил, я не знала в этом городе никого... зато, я поняла как важно слушать свою интуицию. Два дня поисков, один съемочный день... и люди, которые воплотили в жизнь мою мечту. Я решила не сидеть сложа руки, а делать то что на самом деле чувствую... Текст прочитали обычные люди, уже мои любимые Люди!" - написал автор идеи и поста под видео.

Видео: Украинцы трогательно поздравили маму Зеленского с днем рождения (YouTube)

Напомним, что Римма Зеоеснкая родилась 16 сентября 1950 года. Она проработала 40 лет инженером, занималась инженерными технологиями. Сейчас Римма Владимировна на пенсии и занимается домашним хозяйством. Семья Зеленских сейчас живет в центре Кривого Рога. Их дом – обычный панельный "муравейник". У семьи – четырехкомнатная квартира.

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