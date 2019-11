Фанати The Doors в сумі: помер легендарний учасник колективу

У США помер відомий музикант, учасник легендарного гурту The Doors, бас-гітарист Даг Лубан. Про його смерть повідомила Пет Лубан, дружина музиканта, на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Відомо, що Дагу Лубану був 71 рік. Причини його смерті не повідомляються.

"Слова не зможуть висловити моєї печалі. Він був любов'ю всього мого життя. Більше всього на світі я буду сумувати за його сміхом. Спочивай з миром", - написала Пет Лубан в соціальній мережі.

Даг Лубан був відомим у США бас-гітаристом і тривалий час він працював з колективом The Doors. Саме його партії звучать в трьох найпопулярніших альбомах групи - Strange Days, Waiting for the Sun і The Soft Parade.

Однак Лубан ніколи не їздив з легендарною групою на гастролі і не брав участі в живих виступах разом з Джимом Моррісоном та іншими учасниками групи.

Даг Лубан (Фото: Doug Lubahn/Facebook)

На офіційній сторінці колективу The Doors у Twitter з'явилися слова співчуття у зв'язку з кончиною Дага Лубана.

"Наші співчуття рідним, друзям і шанувальникам Дуга Лубана. Даг вніс значний внесок у рок-н-рол, і особливо в The Doors", - написали музиканти.

Our condolences go out to the family, friends, and fans of Doug Lubahn. Doug made indelible contributions to rock and roll, and especially to The Doors. He played on bass Strange Days, Waiting for the Sun, and Soft Parade. #RIP, Doug. pic.twitter.com/6buV4uPNxT