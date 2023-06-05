Фанат Путина и украинофоб. Шокирующие детали об охраннике, который не открыл укрытие в Киеве

Что известно о взглядах Мошкина

В феврале текущего года прокуратура получила информацию о деятельности ячейки, расположенной в Деснянском районе города, которая поддерживает идею присоединения Украины к Российской Федерации, аргументируя это восстановлением УССР и СССР.

Кроме того, члены этой организации считают провозглашение независимости Украины незаконным и поэтому систематически отказывались платить за коммунальные услуги.

Интересно, что координатором этого центра является жена того же Мошкина.

Подтверждение пророссийских взглядов охранника и их оправдание российского вторжения были получены правоохранителями от опрошенных свидетелей из числа местных жителей.

Заметим, что действия этого охранника и его супруги документировались в течение шести месяцев.

"Деснянская окружная прокуратура, совместно со следователями районного управления полиции, планировали в начале июня провести обыски в рамках данного уголовного производства. Однако, произошедшие 1 июня события заставили безотлагательно выходить на обыск по адресу проживания охранника", - рассказала Максимец.

"В настоящее время прокурором подписано письменное уведомление о подозрении охраннику и его жене в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 436-1 УК Украины (изготовление, распространение коммунистической символики по предварительному сговору группой лиц)", – добавила она.

Прокуроры вручат подозрение Мошкину прямо в СИЗО, где он сейчас находится.

Какой приговор получил охранник раньше

Напомним, что третьего июня состоялось судебное заседание, где избиралась мера пресечения Мошкину.

Во время заседания мужчина, которого жители Деснянского района неоднократно запрыгивали за распитием алкогольных напитков, оправдывал свой поступок тем, что во время ракетной атаки сам пострадал. Именно поэтому, сказал мужчина, он и не успел открыть дверь укрытия.

"Меня сбило взрывной волной, покоцало изрядно стеклом", - сказал он судье.

Отметим, что слова оправдания Мошкина, из-за халатности которого погибли две женщины и ребенок, не произвели впечатление на судей: охранника поликлиники отправили под стражу на два месяца без права на залог.