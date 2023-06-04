Трагедия возле укрытия в Киеве. В ОП отреагировали на арест охранника больницы

Офис президента будет разбираться с вопросом, почему охранник, по делу о закрытом укрытии в Киеве, получил более строгую меру пресечения, чем другие подозреваемые.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова заместителя главы Офиса президента Алексея Кулебы в эфире телемарафона.

"Будем отдельно разбираться с вопросом, почему такую строгую меру пресечения вынесли охраннику. Он остался в СИЗО, а другие люди получили другие решения. Хотим добиться ясности в этом вопросе", - рассказал Кулеба.

Трагедия в Деснянском районе

В ночь на 1 мая Россия в очередной раз нанесла массированный удар по территории Украины, в том числе по Киеву. Тогда же силы ПВО сбили все вражеские цели над столицей, однако обломки отдельных снарядов упали в нескольких районах города.

В Деснянском районе в результате падения обломков рядом с укрытием поликлиники погибли три человека: ребенок, его мать и еще одна женщина. Позже выяснилось, что погибшие бежали к укрытию, однако не смогли попасть в него из-за закрытой двери.

Из-за этого инцидента было возбуждено уголовное дело.

Решение суда

Голосеевский суд Киева, вчера, 3 июня, избрал меру пресечения всем подозреваемым в деле: