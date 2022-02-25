RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Facebook запустив нову функцію для українців: можна приховати пости від незнайомих людей

Автор: Роман Мирончук

Популярна соціальна мережа Facebook запустила нову функцію для українців. Тепер можна незнайомим людям, яких у вас немає в друзях, заборонити переглядати ваші пости, а також завантажувати і ділитися фотографіями вашого профілю.

Про це розповів глава відділу політики безпеки Facebook Натаніель Глейхер на своїй сторінці в Twitter.

"Ми запустили нову функцію в Україні, яка дозволяє людям заблокувати свій профіль, щоб забезпечити додатковий рівень конфіденційності та безпеки", - заявив Глейхер.

Як включити цю функцію

  1. Натисніть "Ще" під своїм ім'ям
  2. Натисніть "Заблокувати профіль"
  3. Ще раз натисніть "Заблокувати профіль", щоб підтвердити дію.

Як заблокувати Facebook від незнайомців (фото: twitter.com/ngleicher)

Нагадаємо, у ЗСУ закликали жителів Сумської, Чернігівської, Херсонської, Житомирської, Київської та Харківської областей повідомляти про пересування російських військ.

За даними наших військових, російські війська будуть зміцнювати свої сили, і для цього планують підтягнути боєприпаси і паливо в цих регіонах.

Ми також писали про те, що вторгнення Росії в Україну з повномасштабними військовими діями засудили в усьому світі. При цьому люди вийшли на мітинги та акції на підтримку України у Великобританії, Ізраїлі, Австрії, Іспанії, Канади, Латвії, Нідерландів, Німеччини, Швеції, Японії, Чехії та на Шрі-Ланці.

Читайте РБК-Україна в Google News
Facebook