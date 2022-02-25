Facebook запустив нову функцію для українців: можна приховати пости від незнайомих людей

Популярна соціальна мережа Facebook запустила нову функцію для українців. Тепер можна незнайомим людям, яких у вас немає в друзях, заборонити переглядати ваші пости, а також завантажувати і ділитися фотографіями вашого профілю.

Про це розповів глава відділу політики безпеки Facebook Натаніель Глейхер на своїй сторінці в Twitter .

"Ми запустили нову функцію в Україні, яка дозволяє людям заблокувати свій профіль, щоб забезпечити додатковий рівень конфіденційності та безпеки", - заявив Глейхер.

Нагадаємо, у ЗСУ закликали жителів Сумської, Чернігівської, Херсонської, Житомирської, Київської та Харківської областей повідомляти про пересування російських військ.

За даними наших військових, російські війська будуть зміцнювати свої сили, і для цього планують підтягнути боєприпаси і паливо в цих регіонах.

Ми також писали про те, що вторгнення Росії в Україну з повномасштабними військовими діями засудили в усьому світі. При цьому люди вийшли на мітинги та акції на підтримку України у Великобританії, Ізраїлі, Австрії, Іспанії, Канади, Латвії, Нідерландів, Німеччини, Швеції, Японії, Чехії та на Шрі-Ланці.