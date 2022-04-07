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Facebook посилить заходи по боротьбі з дезінформацією Кремля про війну з Україною

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США, Четвер 07 квітня 2022 15:37
Facebook посилить заходи по боротьбі з дезінформацією Кремля про війну з Україною Фото: Facebook посилить заходи по боротьбі з дезінформацією Кремля (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Компанія, Meta, яка володіє Facebook, зробить додаткові кроки з протидії дезінформації зі сторінок російського уряду. Facebook вже видалив хакерські кампанії, мережі впливу та шахрайські операції на війни Росії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Ми постійно переглядаємо нашу політику в залежності від мінливої ситуації на місцях, і в даний час ми активно розглядаємо додаткові кроки з протидії дезінформації і містифікаціям, що надходять зі сторінок російського уряду", - сказав президент Meta з міжнародних справ Нік Клегг в телефонній розмові з репортерами.

Росія бореться з великими технологічними компаніями за контроль над інформаційними потоками в Інтернеті після вторгнення на Україну 24 лютого. Вона заборонила Facebook і Instagram і сповільнила роботу Twitter. На цьому тижні Twitter заявив, що не буде поширювати інформацію про російські державні акаунти або рекомендувати їх користувачам.

У своєму першому щоквартальному звіті про ворожі загрози Meta повідомила, що пов'язані з урядом суб'єкти з Росії і Білорусі брали участь в кібершпіонажі і таємних операціях по впливу в Інтернеті, в тому числі в операції з надання впливу, пов'язаної з білоруським КДБ.

У ньому говориться, що робилися спроби зловмисника Ghostwriter зламати облікові записи десятків українських військових в Facebook.

Meta повідомила в звіті, що вона також видалила мережу з приблизно 200 облікових записів, керованих з Росії, які координували неправдиві повідомлення про людей, в основному в Україні та Росії, за такі порушення, як розпалювання ненависті.

Meta заявила, що також видалила десятки тисяч облікових записів, сторінок і груп, які намагаються використовувати війну в Україні для обману користувачів і заробляння грошей

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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