Facebook посилить заходи по боротьбі з дезінформацією Кремля про війну з Україною

Компанія, Meta, яка володіє Facebook, зробить додаткові кроки з протидії дезінформації зі сторінок російського уряду. Facebook вже видалив хакерські кампанії, мережі впливу та шахрайські операції на війни Росії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Ми постійно переглядаємо нашу політику в залежності від мінливої ситуації на місцях, і в даний час ми активно розглядаємо додаткові кроки з протидії дезінформації і містифікаціям, що надходять зі сторінок російського уряду", - сказав президент Meta з міжнародних справ Нік Клегг в телефонній розмові з репортерами.

Росія бореться з великими технологічними компаніями за контроль над інформаційними потоками в Інтернеті після вторгнення на Україну 24 лютого. Вона заборонила Facebook і Instagram і сповільнила роботу Twitter. На цьому тижні Twitter заявив, що не буде поширювати інформацію про російські державні акаунти або рекомендувати їх користувачам.

У своєму першому щоквартальному звіті про ворожі загрози Meta повідомила, що пов'язані з урядом суб'єкти з Росії і Білорусі брали участь в кібершпіонажі і таємних операціях по впливу в Інтернеті, в тому числі в операції з надання впливу, пов'язаної з білоруським КДБ.

У ньому говориться, що робилися спроби зловмисника Ghostwriter зламати облікові записи десятків українських військових в Facebook.

Meta повідомила в звіті, що вона також видалила мережу з приблизно 200 облікових записів, керованих з Росії, які координували неправдиві повідомлення про людей, в основному в Україні та Росії, за такі порушення, як розпалювання ненависті.

Meta заявила, що також видалила десятки тисяч облікових записів, сторінок і груп, які намагаються використовувати війну в Україні для обману користувачів і заробляння грошей