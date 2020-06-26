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Facebook офіційно перейшов на правильне написання Києва

STYLERЖиття    26.06.2020 - 22:59
Facebook офіційно перейшов на правильне написання Києва
Майдан Незалежності в Києві (фото: facebook.com/kyivcity.gov.ua)

Facebook офіційно затвердив коректне написання столиці України Kyiv замість Kiev

Компанія Facebook ухвалила рішення про зміну транслітерації написання столиці України і тепер стала використовувати міжнародний топонім Kyiv.

Про це 26 червня глава МЗС України Дмитро Кулеба розповів на своїй Facebook-сторінці.

Міністр поінформував про те, що "рух за правильну транслітерацію столиці здобув важливу перемогу".

"Десятки і сотні листів, електронних, паперових, дзвінків у всі офіси - від європейських до західного узбережжя США - і результат є: Facebook офіційно перейшов до використання Kyiv. Про це сьогодні повідомили у відповідь на запит МЗС", - йдеться в повідомленні.

Також Кулеба розповів, що інженери соцмережі переключили все на використання Kyiv, хоча раніше, якщо користувач хотів відмітити українську столицю, то першою опцією за визначенням алгоритм пропонував Kiev.

Тепер же адреси та місця, в яких згадується столиця України, будуть використовувати саме таку транслітерацію з української, а не російської мови, тобто Kyiv.

"Те саме з чек-інами (відмітками відвідання місць). Користувачі будуть бачити першою пропозицією саме Kyiv. Навіть якщо шукали неіснуючий Kiev", - додав чиновник.

Міністр звернув увагу, що колишні теги та відмітки ще існують - їх не можна поміняти заднім числом".

"Але найголовніше, що віднині наша столиця буде писатися правильно, і саме таке правильне написання Kyiv соцмережа буде підказувати користувачам", - написав Кулеба та подякував компанії Facebook за це рішення.

Раніше повідомлялося, що вчитель української мови переконав The New York Times правильно писати Київ.

Також ми розповідали про те, що нещодавно посольство США відреагувало на мовний скандал з Макдональдс і закликало вчити українську.

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Автор: Володимир Костирін

Теги Новини України КиївFacebookназвание
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