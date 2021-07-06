"Джаз на Дніпрі-2021": що чекає на гостей фестивалю цьогоріч

16, 17 та 18 липня пройде "Джаз на Дніпрі". На відміну від минулого, коли через пандемію коронавірусу більшість заходів перейшли в онлайн, цьогоріч фестиваль пройде офлайн.

Про це під час пресконференції 6 липня розповів голова Художньої ради при міському голові, заслужений діяч мистецтв України Григорій Гельфер.

За його словами, локацію також обрали нову, аби уникнути масового скупчення людей - парк ім. Тараса Шевченка. На фестивалі працюватиме близько 10 різноманітних локацій, тільки одна - основна сцена, платна, на решту вхід буде вільний.

"Люди дуже скучили за живими виступами. Цього року ми проведемо офлайн формат, бо маємо впевненість у тому, що зможемо провести фестиваль на гідному рівні з дотриманням усіх карантинних норм. Джазовий фестиваль - одна з важливих складових програми Бориса Філатова "Культурна столиця" і ми дуже радіємо, що цього року ми зможемо його реалізувати", - зазначив Григорій Гельфер.

Програма "Джазу на Дніпрі" доволі різноманітна: будуть і відомі світові музиканти, і українські, і локальні зірки, і молоді виконавці.

Так, 16 липня на відкритті фестивалю виступить понтонний оркестр зі своїм шоу на відкритій сцені біля головного входу до парку Шевченка (біля колон) - Rising stars stage. Сюди організатори запросили 5 команд з різних країн: дві з України, Польщі, Франції та австралійсько-американський колектив. Зокрема, тут виступить колектив нашого земляка Данила Вінарікова.

"Основна сцена - єдина платна локація фестивалю. Вона працюватиме два дні, 17 та 18 липня. Ми перенесли цього року її до приміщення літнього театру. 17 липня о 19:00 у першому відділенні виступить тріо Джекі Террассона, наші глядачі його вже знають та люблять. Він представить свою авторську програму "53". У другому відділені ми чекаємо на сенсаційного виконавця - це трубач Авішай Коен та його колектив Big Vicious. Цього року відзначається сторічний ювілей Астора П’яццолли. Для програми, присвяченій йому, ми вперше запросили в Україну італійського композитора Маріо Стефано Пьетродаркі, який виступить 18 липня на основній сцені з дніпровським квінтетом. А у другому відділені виступить іспанська виконавиця Buika", - розповіла арт-директорка фестивалю Анна Рускевич.

Працюватиме також й експериментальна нічна локація Night white stage. Вона орієнтована на молодь. 16 липня майданчик розпочне роботу з джем-сейшену виконавців з Rising stars stage, програму продовжить dj з Києва Ксенія Палфі. 17 липня виступить Євген Гончаров, Ніколь Рашель.

Програма обидва дні розпочнеться о 22:30.

"Буде також локація Jazz Cats. Мало хто знає, але джазові музиканти поміж собою називають один одного котиками. Тож буде виставка кішок та собак з притулків, і можливо хтось з гостей фестивалю піде додому з новим чотирилапим другом", - додала Анна Русскевич.

Через карантинні обмеження вхід на основну сцену, відповідно до законодавства, можливий лише за наявності негативного тесту на коронавірус. Для зручності гостей заходу вартість тесту включена у вартість квитка.

"Це процедура, яка дозволить усім гостям фестивалю почувати себе у безпеці. В лабораторії "Інвітро" ті, хто придбав квиток, зможуть скласти тест на антиген коронавіруса. Дослідження проводиться з використанням найбільш точних тест-систем. Результати тесту діють 72 години. Ми рекомендуємо проходити тестування не раніше 15 липня. При наявності квитка на основну сцену, гості фестивалю можуть звернутися у будь-яке відділення "Інвітро" у Дніпрі та здати мазок з носу. 15 та 16 липня всі відділення працюватимуть з 07:00 до 16:00. 17 липня тестування можна пройти з 8:00 до 16:00. Додатково у суботу також працюватиме відділення на площі Соборній до 18:00. 18 липня тестуватися можна з 07:00 до 12:00. Результати можна отримати вже за 30 хвилин, вони будуть надіслані на електронну пошту", - розповів завідувач клініко-діагностичної лабораторії "Інвітро" Павло Набока.

Деталі про фестиваль можна знайти на офіційному сайті.