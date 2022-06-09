Як їздити по дорогах з ямами, щоб не пошкодити автомобіль: дієві поради

До чого призводить потрапляння в яму

Під головним ударом опиняються колеса, диски і шини, які можуть бути пошкоджені. Можлива поява бічного порізу.

Також може пошкодитись підвіска, кермове управління. Важливо пам'ятати, якщо удар в ямі був сильним, але вам здається, що все в порядку, то через деякий час проблеми можуть дати про себе знати.

Інша небезпека - це втрата управління, а саме транспорт може різко розвернути.

Помилки водіїв

Основною помилкою є те, що водій рухається швидко та помічає в останній момент і об'їхати її вже не виходить. У такому випадку від автомобіля, що їде попереду, варто тримати дистанцію та рухатися з такою швидкістю, яка дозволить екстрено загальмувати в разі чого.

Також іншою помилкою є те, що помітивши яму, водії намагаються загальмувати в останній момент, в результаті потрапляє в неї ще жорсткіше. Удар виявляється сильнішим, ніж при звичайному русі, а значить зростає ймовірність пошкодження авто.

Тому, якщо перед ямою загальмувати не виходить, то проїжджати її потрібно по прямій, тримаючи газ рівно.

Зазначимо, що варто гальмувати до перешкоди, а безпосередньо перед нерівністю різко відпускати гальмо. Тоді пружини розтиснуться і розвантажать передню вісь, що дозволить легше проскочити перешкоду і не пошкодити підвіску автомобіля.