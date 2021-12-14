Їздимо на автомобілі в снігопад правильно: ці правила повинні знати всі водії

Перевірте автомобіль

Підкачайте шини, поміняйте їх заздалегідь на зимові. Перевірте наявність запасної покришки. Перевірте акумулятор.

Заздалегідь перевірте щітки склоочисників. Налийте незамерзаючу рідину в бачок склоомивача.

Лопата в багажнику

Це знаряддя вам точно знадобитися і тому виїжджати взимку без лопати в багажнику – дуже ризиковано.

Перед виїздом з парковки, спочатку розчищайте ділянку перед провідними колесами, потім – по всьому периметру автомобіля і під днищем.

Якщо виїжджати доведеться по каші, то розчищайте ділянку перед машиною і за нею.

Не виїжджайте з дому заметом - зчищайте сніг з усієї машини повністю. Якщо шматок льоду або снігу з вашого даху прилетить під час руху в інший автомобіль – ви будете винні.

Ретельно очищайте фари, дзеркала, поворотники. І тримайтеся на дорозі подалі від автомобілів, які більше нагадують замет.

Проведіть ревізію в багажнику. Крім лопати, взимку вам може знадобитися трос, дроти для "прикурювання", щітка і скребок.

Змастіть замки

Замки дверей і багажника змастіть спеціальним складом від замерзання. Це дозволить відкрити вам автомобіль навіть при розрядженому акумуляторі.

Використовуйте силіконове мастило для ущільнювача дверей або ручки. Заздалегідь перевірте і подбайте про те, щоб вони були в порядку.

Менше газу і гальма

Постарайтеся натискати газ і гальмо набагато плавніше, ніж ви звикли. Це дозволить мінімізувати ризики на не розчищених ділянках дороги.

Рухайтеся по снігу і льоду спокійно, без різких розгонів, поворотів, розворотів, гальмувань.

Практикуйте гальмування двигуном - використання знижених передач. А повороти проходите на рівному газу, не задійте гальмо і не додавайте газ.

При перестроюванні з ряду в ряд не повертайте кермо на великий кут.

Тримайте дистанцію

Найжорсткіше правило - збільште дистанцію у два рази. Особливо на проїзді перехресть. Якщо перед вами машина почне екстрено гальмувати, то при невеликій дистанції на льоду або снігу, ви точно її "наздоженете".

Скидайте швидкість плавно і заздалегідь перед під'їздом до перехрестя або світлофора.

Забудьте про швидкість

Суворо дотримуйтеся знаків обмеження швидкості. Трамвайні колії переїжджайте повільно, без різких поворотів керма на великий кут - це може спровокувати занос.

Не розганяйтеся на мостах і відкритих ділянках дороги. Особливо це небезпечно на заїздах на естакади, мости та шляхопроводи – там найчастіше буває лід.

Забудьте про "круїз-контроль"

На далекі відстані не використовуйте "круїз-контроль". Навіть найкрутіші автопілоти можуть неадекватно відреагувати на екстрену пробуксовку, рухом по колії, в ожеледь або по сніговій каші.

Він може дати команду прискорюватися там, де потрібно пригальмувати або навпаки – гальмувати там, де це не потрібно.

Сигнали повороту - це важливо

При поганій видимості на дорогах використовувати всі сигнали - дуже важливо. При найменшому маневрі повідомляйте іншим водіям поворотниками, що ви збираєтеся робити.

Якщо зовсім нічого не видно - включайте аварійку, протитуманні фари.

Дивіться, де паркуєте автомобіль

Припаркуватися на засніжених вулицях - завдання із зірочкою. Але цей момент також важливий. Якщо буде їздити техніка, то прибрати сніг через такі автомобілі вона не зможе. Або ж засипле вашу машину з дахом.

Зверніть увагу, чи не буде ваш автомобіль заважати іншим учасникам руху.

Будьте пильні на дорогах

Забудьте про мобільні телефони. Уважно стежте за дорогою, особливо в умовах поганої видимості. Пішоходи закутані під час снігопаду в сто одежинок і вас можуть просто не почути та не побачити.