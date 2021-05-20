Один з фіналістів Євробачення 2021 зізнався в любові до України: країна з красивими людьми

Зазначимо, що учасник від Литви під час спілкування з пресою виголосив слова "Слава Україні!". Також музикант зазначив, що це країна з красивими людьми.

До речі, інші учасники Євробачення 2021 зізналися, що знають про нашу країну не з чуток.

"Ми знаємо багато про Україну. Це велика країна з красивими людьми, як я можу бачити. Я можу сказати тільки одну річ: "Слава Україні!"- сказав артист групи The Roop.

Група The Roop зізналася в любові до України

Нагадаємо, що литовська група The Roop повинна була представляти країну минулого року з піснею On Fire. Цього року вона отримала другий шанс з піснею Disqoteque.

Колектив описує свій музичний стиль як суміш поп - року та інді. Колектив був створений тільки в 2014 році, але всі учасники, тим не менш, довгий час працюють в музичній індустрії.