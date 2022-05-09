Євробачення 2022: коли і де дивитися виступ KALUSH Orchestra
Євробачення 2022 починається в Турині завтра, 10 травня. Всі учасники міжнародного пісенного конкурсу прибули до Італії. Перший півфінал, в якому виступатиме KALUSH Orchestra відбудеться вже завтра.
Де і коли дивитися Євробачення 2022, який буде графік виступів і як можна буде проголосувати - читайте в Styler нижче.
66 конкурс Євробачення відбудеться в місті Турин, в Італії. Місце проведення - арена PalaOlimpico.
Перший півфінал відбудеться 10 травня, другий півфінал - 12 травня. Фінал, на якому буде визначено переможця Євробачення 2022 - відбудеться 14 травня.
Учасники Євробачення 2022
У 2022 році на сцені Євробачення виступлять представники з 40 країн світу. Цього року з конкурсу викинули учасників двох країн. EBU (Європейський мовний союз) призупинив членство Білорусі, а також відсторонив від участі Росію.
Виконавча рада прийняла таке рішення після вторгнення Росії в Україну. І повернутися на міжнародний конкурс Росія не зможе до тих пір, поки в країні не відбудеться зміна політичного режиму.
Україну цього року представлятиме гурт KALUSH Otchestra з піснею"Стефанія". Колектив на Нацвідборі посів друге місце, поступившись лише один бал Аліні Паш. Однак артистка була дискваліфікована через фальшиву довідку про своє відвідування окупованого Криму у 2015 році.
KALUSH Orchestra за результатами жеребкування виступить у першому півфіналі, під номер 6.
Порядок виступів у першому півфіналі:
- Албанія: Ronela Hajati-Sekret
- Латвія: Citi Zēni-Eat Your Salad
- Литва: Monika Liu-Sentimentai
- Швейцарія: Marius Bear-Boys Do Cry
- Словенія: LPS-Disko
- Україна: Kalush Orchestra-Стефанія
- Болгарія: Intelligent Music Project-Intention
- Нідерланди: S10-De Diepte
- Молдова: Zdob şi Zdub & Frații Advahov – Trenulețul
- Португалія: MARO-Saudade Saudade
- Хорватія: Mia Dimšić-Guilty Pleasure
- Данія: REDDI-the Show
- Австрія: LUM! X feat. Pia Maria – Halo
- Ісландія: Systur-Með Hækkandi Sól
- Греція: Amanda Georgiadi Tenfjord-Die Together
- Норвегія: Subwoolfer-Give That Wolf A Banana
- Вірменія: Rosa Linn-Snap
Порядок виступів у другому півфіналі:
- Фінляндія: The Rasmus-Jezebel
- Ізраїль: Michael Ben David-I. M
- Сербія: Konstrakta-In Corpore Sano
- Азербайджан: Nadir Rustamli-Fade To Black
- Грузія: Circus Mircus-Lock Me In
- Мальта: Emma Muscat - I Am What I Am
- Сан-Марино: Achille Lauro-Stripper
- Австралія: Шелдон Рілі-Ні Саме
- Кіпр: Andromache-Ela
- Ірландія: Brooke-That's Rich
- Північна Македонія: Andrea-Circles
- Естонія: Stefan-Hope
- Румунія: WRS-Llámame
- Польща: Ochman-River
- Чорногорія: Vladana-Breathe
- Бельгія: Jérémie Makiese-Miss You
- Швеція: Cornelia Jakobs-Hold Me Closer
- Чехія: We Are Domi-Lights Off
Ставки букмекерів
Букмекери станом на вечір, 9 травня, пророкують перемогу Україні. На другому місці опинився представник Італії, а на третьому – Великобританія.
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Де дивитися Євробачення
В Україні Євробачення транслюватимуть на каналі UA: Культура. Початок о 22: 00.
Онлайн-трансляцію вестимуть також на сайті Eurovision.ua, на YouTube-каналі "Євробачення Україна"і на діджитал-платформах "Суспільне".
10 травня - о 22:00
12 травня - о 22:00
14 травня - о 22:00
Ведучими конкурсу будуть три музиканти - італійська співачка Лаура Паузіні, британський співак Mika і ведучий Алессандро Каттелан.
В Україні коментувати Євробачення 2022 буде Тимур Мірошниченко.
Як проголосувати на Євробачення 2022
У першому півфіналі українці зможуть голосувати за всіх учасників конкурсу, крім KALUSH Orchestra. Інформація про початок голосування з'явиться під час прямого ефіру.
Свої повідомлення з номером учасника, за якого ви хочете голосувати, потрібно буде відправляти на номер 7576. Вартість одного повідомлення - 5,31 грн. Обмеження-20 голосів з одного номера.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, легендарні The Rasmus переспівали хіт KALUSH Orchestra "Стефанія", а потім заспівали з українцями дуетом.
А також розповідали про те, Україні прогнозують перемогу на Євробаченні 2022.