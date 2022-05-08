RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Євробачення 2022: легендарні The Rasmus переспівали хіт KALUSH Orchestra "Стефанія" (відео)

KALUSH Orchestra і The Rasmus заспівали дуетом (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Пісня українського гурту KALUSH Orchestra стала вже справжнім міжнародним хітом. Люди з багатьох країн заучують слова "Стефанія" і співають. Але особливо приємно, коли хіт "Стефанія" виконують відомі та навіть легендарні музиканти.

Нещодавно в мережі з'явилося відео, де "Стефанію" виконують легендарний гурт The Rasmus.

The Rasmus-фінська рок-група, яка була заснована в 1994 році в місті Гельсінкі. Чотири школярі відіграли свій перший концерт на передріздвяній вечірці та майже миттєво стали популярними. У 1995 році вийшов їх перший альбом. А через два роки юні музиканти отримали свої перші міжнародні нагороди та Золотий альбом.

Зараз на рахунку музикантів вже 7 альбомів, дві збірки, вісім золотих і п'ять платинових нагород.

У 2022 році The Rasmus представлятиме на Євробачення Фінляндію. Вони виступатимуть у другому півфіналі, під номер 12 і виконають композицію Jezebel.

У мережі з'явилося відео з колективом The Rasmus. Легендарні музиканти їдуть в машині та співають приспів конкурсної пісні KALUSH Orchestra "Стефанія".

Судячи з коментарів KALUSH Orchestra, вони також приголомшені тим, що легендарні рокери переспівали їхню пісню.

Олег Псюк відреагував на кавер The Rasmus і написав такий коментар: "The Rasmus співає наш трек в тачці? Норм".

А пізніше обидві групи зустрілися в Турині та навіть разом заспівали хіт "Стефанія". Відео спільної музики The Rasmus опублікували на своїй сторінці.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що лідер культового гурту U2 Боно заспівав для українців у метро Києва.

А також розповідали про те, що Вікторія Булітко підірвала мережу новою піснею про жителів Росії.

Читайте РБК-Україна в Google News
KALUSHЄвробаченняЕвровидение 2022