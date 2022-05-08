Євробачення 2022: легендарні The Rasmus переспівали хіт KALUSH Orchestra "Стефанія" (відео)

Пісня українського гурту KALUSH Orchestra стала вже справжнім міжнародним хітом. Люди з багатьох країн заучують слова "Стефанія" і співають. Але особливо приємно, коли хіт "Стефанія" виконують відомі та навіть легендарні музиканти.
Нещодавно в мережі з'явилося відео, де "Стефанію" виконують легендарний гурт The Rasmus.
The Rasmus-фінська рок-група, яка була заснована в 1994 році в місті Гельсінкі. Чотири школярі відіграли свій перший концерт на передріздвяній вечірці та майже миттєво стали популярними. У 1995 році вийшов їх перший альбом. А через два роки юні музиканти отримали свої перші міжнародні нагороди та Золотий альбом.
Зараз на рахунку музикантів вже 7 альбомів, дві збірки, вісім золотих і п'ять платинових нагород.
У 2022 році The Rasmus представлятиме на Євробачення Фінляндію. Вони виступатимуть у другому півфіналі, під номер 12 і виконають композицію Jezebel.
У мережі з'явилося відео з колективом The Rasmus. Легендарні музиканти їдуть в машині та співають приспів конкурсної пісні KALUSH Orchestra "Стефанія".
Судячи з коментарів KALUSH Orchestra, вони також приголомшені тим, що легендарні рокери переспівали їхню пісню.
Олег Псюк відреагував на кавер The Rasmus і написав такий коментар: "The Rasmus співає наш трек в тачці? Норм".
А пізніше обидві групи зустрілися в Турині та навіть разом заспівали хіт "Стефанія". Відео спільної музики The Rasmus опублікували на своїй сторінці.
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